Чемпіоном світу зі снукер став гравець, який брав участь у договірних матчах

Китайцю для участі в основні стадії чемпіонату світу довелося долати усі чотири кваліфікаційні раунди

У фіналі Чжао Сіньтун обіграв валійського снукериста Марка Вільямса

Чжао Сіньтун з Китаю став чемпіоном світу зі снукеру. Про це повідомляє «Главком».

У фіналі Чжао Сіньтун обіграв валійського снукериста Марка Вільямса – 18:12.

Чжао став першим китайцем, який виграв чемпіонат світу, і першим любителем, який завоював цей титул. Китайцю для участі в основні стадії чемпіонату світу довелося долати усі чотири кваліфікаційні раунди.

«Це як сон. Я не можу в це повірити. Був великий тиск і сильні нерви. Я так нервував... Марк все ще топ-гравець і чинив на мене великий тиск. Він найкращий», – Чжао після фіналу.

Чжао Сіньтуна, колишнього 7-го номера світового рейтингу, раніше було відсторонено від змагань на 20 місяців після розслідування договірних матчів за участю десяти китайських гравців. Сіньтун особисто не здавав матч, але визнав себе учасником двох договірних поєдинків іншого гравця і також він сам робив ставки на матчі.

Нагадаємо, легендарний О'Салліван стверджував, що міг пропустити чемпіонат світу зі снукеру.

49-річного О'Саллівана експерти та вболівальники називають найкращим гравцем в історії снукеру.

О'Салліван – семиразовий чемпіон світу зі снукеру, восьмиразовий чемпіон турнірів Мастерс, восьмиразовий чемпіон Великобританії, десятикратний чемпіон Прем'єр-Ліги та переможець низки інших турнірів. Володар низки рекордів у снукері: за загальною кількістю виграних рейтингових турнірів, за кількістю максимальних брейків, сенчурі-брейків, сумою виграних призових у кар'єрі, загальною кількістю виграних турнірів Потрійної корони та інших.

У 2015 році за заслуги в професійній діяльності нагороджений офіцерським ступенем Ордену Британської імперії (OBE). Перший гравець в історії снукера, який заробив послідовно 9, 10, 11, 12, 13 і 14 млн фунтів стерлінгів призовими і зробив понад 1200 сенчурі-брейків за кар'єру.