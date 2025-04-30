Українські плавці здобули ще три ліцензії на чемпіонат світу

Чемпіонат світу з водних видів спорту відбудеться 11 липня – 3 серпня в Сінгапурі

26-29 квітня у Броварах пройшов чемпіонат України-2025 із плавання, за підсумками якого три плавці «синьо-жовтих» здобули ліцензії на світову першість у Сінгапурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

У трьох дисциплінах учасникам вдалося виконати нормативи, достатні для кваліфікації щонайменше одного спортсмена на світову першість: чоловічій та жіночій 50-метрівках брасом та жіночих 50 м батерфляєм.

З нормативом «А» ліцензію виборов Степан Бабенко, який подолав 50 метрів брасом за 27.26 секунди.

Ірина Мілютіна пропливла 50 м брасом за 31.69 секунди – виконала норматив «Б». Також норматив другої категорії підкорився Катерини Семеновій на 50 м батерфляєм – 26.97 секунди.

Що означають результати плавців

Україна матиме повне представництво з двох спортсменів на 50 м брасом. Окрім Бабенка, норматив «А» на цій дистанції у квітні 2024 року виконав Володимир Лісовець – 27.18 секунди.

На дистанціях Мілютіної та Семенової «синьо-жовті» наразі мають право заявити одну спортсменку з виконаним нормативом «Б». Досі серед жінок відбіркові нормативи (також категорії «Б») у плаванні на спині підкорювала лише Ніка Шарафутдінова.

Загалом Україна матиме представництво у 22 дисциплінах ЧС-2025 з плавання: у 17 чоловічих та п'яти жіночих. У восьми з них «синьо-жовті» мають спортсменів із виконаним нормативом «А».

Для кваліфікації двох спортсменів від країни на одну дисципліну ЧС-2025 кожен з них мусить мати виконаний норматив «А». За відсутності плавців із нормативом «А» на змагання може бути заявлений один спортсмен з нормативом «Б».

В яких дисциплінах буде представлена Україна

Чоловіки:

50 м вільним стилем: Владислав Бухов («А»), Ілля Лінник, Андрій Говоров, Нікіта Шеремет (усі – «Б»)

100 м вільним стилем: Ілля Лінник, Владислав Бухов, Богдан Шеліпов (усі – «Б»)

200 м вільним стилем: Ілля Лінник, Вадим Науменко, Єгор Романюк (усі – «Б»)

400 м вільним стилем: Михайло Романчук («Б»)

800 м вільним стилем: Михайло Романчук («А»)

1500 м вільним стилем: Михайло Романчук («А»)

50 м на спині: Олександр Желтяков («Б»)

100 м на спині: Олександр Желтяков («А»)

200 м на спині: Олександр Желтяков («А»), Антон Денисенко, Олексій Грабаров (обидва – «Б»)

50 м брасом: Володимир Лісовець, Степан Бабенко (обидва – «А»), Максим Овчінніков, Максим Ткачук (обидва – «Б»)

100 м брасом: Володимир Лісовець, Максим Ткачук, Максим Овчінніков, Олександр Карпенко (усі – «Б»)

200 м брасом: Максим Овчінніков, Максим Ткачук, Володимир Лісовець, Давід Кузименко (усі – «Б»)

50 м батерфляєм: Владислав Бухов («А»), Арсеній Ковальов, Андрій Говоров, Любомир Лемешко (усі – «Б»)

100 м батерфляєм: Арсеній Ковальов, Денис Кесіль, Антон Кочу, Любомир Лемешко (усі – «Б»)

200 м батерфляєм: Денис Кесіль («А»), Антон Кочу, Георгій Лукашев, Микола Котенко (усі – «Б»)

200 м комплексом: Вадим Науменко, Денис Кесіль, Антон Денисенко (усі – «Б»)

400 м комплексом: Олексій Грабаров, Георгій Лукашев, Вадим Науменко, Михайло Романчук, Антон Денисенко (усі – «Б»)

Жінки:

50 м на спині: Ніка Шарафутдінова («Б»)

100 м на спині: Ніка Шарафутдінова («Б»)

200 м на спині: Ніка Шарафутдінова («Б»)

50 м брасом: Ірина Мілютіна («Б»)

50 м батерфляєм: Катерина Семенова («Б»)

Чемпіонат світу-2025 з водних видів спорту, в межах якого пройдуть змагання із плавання, відбудеться 11 липня – 3 серпня в Сінгапурі.