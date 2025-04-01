Українські параволейболістки здобули бронзу Кубка Чемпіонів

У грі за третє місце українська параволейбольна команда перемогла команду Угорщини

Турнір проходив в італійському місті Піза за участі шести найсильніших жіночих команд Європи

Українські параволейболістки стали бронзовими призерками Кубка Чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Міжнародний турнір з волейболу сидячи проходив в італійському місті Піза за участі шести найсильніших жіночих команд Європи.

У груповому раунді українська пара збірна впевнено перемогла команди Угорщини та Словенії з рахунками 3:0.

У півфінальній грі з командою Італії українки поступилися – 1:3.

У грі за третє місце українська параволейбольна команда перемогла команду Угорщини з рахунком 3:0 та виборола бронзові нагороди.

Нагадаємо, 1 квітня відбулось засідання Експертної комісії Національного олімпійського комітету України, на якому було визначено лауреатів традиційного конкурсу найкращих спортсменів і тренерів місяця.

Під час засідання Комісія врахувала досягнення українських спортсменів на провідних міжнародних змаганнях у березні та визнала:

Найкращим спортсменом березня 2025 року Сергія Куліша – чемпіона Європи з кульової стрільби (гвинтівка пневматична 10 м), що відбувся в Осієку (Хорватія).

Найкращим юним спортсменом березня 2025 року Єгора Якушенка, який виборов золоту медаль на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби U-23 у ваговій категорії до 97 кг (м. Тірана, Албанія).

Найкращим тренером березня 2025 року Віктора Нагнія, особистого наставника Сергія Куліша.

Найкращим тренером юного спортсмена березня 2025 року Миколу Єларінова, особистого наставника Єгора Якушенка.

Ще однією вагомою подією стало відзначення найкращої команди березня 2025 року, якою визнано національну збірну команду України з фристайлу (акробатика) у складі Дмитра Котовського, Олександра Окіпнюка та Ангеліни Брикіної.

Українці здобули срібну нагороду в командних змаганнях на чемпіонаті світу в швейцарському Енгадіну.