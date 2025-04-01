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Українські параволейболістки здобули бронзу Кубка Чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українські параволейболістки здобули бронзу Кубка Чемпіонів
У грі за третє місце українська параволейбольна команда перемогла команду Угорщини

Турнір проходив в італійському місті Піза за участі шести найсильніших жіночих команд Європи

Українські параволейболістки стали бронзовими призерками Кубка Чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Міжнародний турнір з волейболу сидячи проходив в італійському місті Піза за участі шести найсильніших жіночих команд Європи.

У груповому раунді українська пара збірна впевнено перемогла команди Угорщини та Словенії з рахунками 3:0.

У півфінальній грі з командою Італії українки поступилися – 1:3.

У грі за третє місце українська параволейбольна команда перемогла команду Угорщини з рахунком 3:0 та виборола бронзові нагороди.

Нагадаємо, 1 квітня відбулось засідання Експертної комісії Національного олімпійського комітету України, на якому було визначено лауреатів традиційного конкурсу найкращих спортсменів і тренерів місяця.

Під час засідання Комісія врахувала досягнення українських спортсменів на провідних міжнародних змаганнях у березні та визнала: 

  • Найкращим спортсменом березня 2025 року Сергія Куліша – чемпіона Європи з кульової стрільби (гвинтівка пневматична 10 м), що відбувся в Осієку (Хорватія).
  • Найкращим юним спортсменом березня 2025 року Єгора Якушенка, який виборов золоту медаль на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби U-23 у ваговій категорії до 97 кг (м. Тірана, Албанія).
  • Найкращим тренером березня 2025 року Віктора Нагнія, особистого наставника Сергія Куліша.
  • Найкращим тренером юного спортсмена березня 2025 року Миколу Єларінова, особистого наставника Єгора Якушенка.

Ще однією вагомою подією стало відзначення найкращої команди березня 2025 року, якою визнано національну збірну команду України з фристайлу (акробатика) у складі Дмитра Котовського, Олександра Окіпнюка та Ангеліни Брикіної.

Українці здобули срібну нагороду в командних змаганнях на чемпіонаті світу в швейцарському Енгадіну.

Теги: спорт

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