Євроліга оприлюднила перелік топ-25 баскетболістів в історії турніру

До переліку найкращих гравців Євроліги увійшли Шарунас Ясікявічюс та Костас Слукас, Руді Фернандес, Шейн Ларкін та Ману Джинобілі

У голосуванні брали участь головні тренери клубів Євроліги, які вигравали чемпіонат, гравці, представники ЗМІ та вболівальники

Баскетбольна Євроліга оголосила фінальну п'ятірку баскетболістів, обраних до збірної 25 найкращих гравців у історії турніру. Про це повідомляє «Главком».

До списку увійшли чотириразові переможці турніру Шарунас Ясікявічюс та Костас Слукас, триразовий чемпіон Євроліги Руді Фернандес, дворазовий переможець турніру Шейн Ларкін та Ману Джинобілі, який перемагав у Євролізі у 2001 році.

Раніше прес-служба Євроліги називала імена 20 інших гравців: Теодорос Папалукас, Кайл Хайнс, Хуан Карлос Наварро, Богдан Богданович, Майк Батіст, Нандо Де Коло, Серхіо Льюль, Вассіліс Спануліс, Рамунас Шишкаускас, Нікола Вуйчич, Серхіо Родрігес, Ентоні Паркер, Мілош Теодосіч, Деян Бодірога, Георгіос Прінтезіс, Лука Дончич, Уолтер Тавареш.

У голосуванні брали участь головні тренери клубів Євроліги, які вигравали чемпіонат, члени збірної All-Decade та MVP, представники ЗМІ та вболівальники.

Нагадаємо, у швейцарському місті Місі в Будинку баскетболу відбулось жеребкування другого раунду пре-кваліфікації чоловічого чемпіонату світу-2027.

На етапі пре-кваліфікації зіграють 12 збірних – вісім, які посіли останні місця в основній кваліфікації на Євробаскет-2025, в тому числі національна чоловіча збірна України, а також чотири переможці першої пре-кваліфікації.

12 команд були розділені на чотири групи по три збірні, з яких по дві збірні з кожної групи вийдуть до основної кваліфікації на чемпіонат світу.

Україна потрапила до групи А, де зіграє зі збірними Словаччини та Швейцарії.

Результати жеребкування

Група А: Україна, Словаччина, Швейцарія

Україна, Словаччина, Швейцарія Група В: Угорщина, Північна Македонія, Румунія

Угорщина, Північна Македонія, Румунія Група С: Болгарія, Нідерланди, Австрія

Болгарія, Нідерланди, Австрія Група D: Хорватія, Данія, Норвегія

Кожна збірна у пре-кваліфікації проведе два домашні і два виїзні матчі. Попередньо матчі мають пройти 2, 5, 9, 13, 16 та 20 серпня.

Перший етап основної кваліфікації розпочнеться у листопаді 2025 року – там до переможців пре-кваліфікації доєднаються 24 учасники Євробаскету-2025.