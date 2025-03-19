Президент Федерації волейболу України підтвердив приїзд Плотницького до складу збірної

У 2025 році Україна зіграє у Лізі націй та на чемпіонаті світу

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник підтвердив повернення Олега Плотницького до складу національної збірної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

Михайло Мельник зазначив, що всі лідери збірної України з волейболу, у тому числі і Олег Плотницький підтвердили, що приїдуть на матчі збірної України в Лізі націй.

Мельник також розповів про завдання чоловічої та жіночої збірних України на цей рік.

«Не думаю, що ми зараз у тих умовах, коли можна щось вимагати. Хоча амбіції і в нас, і в тренерського штабу, і в гравців, певен, теж найвищі. Ці амбіції підкріплені реальним потенціалом, який є у наших команд. Завдання мінімум для чоловічої команди – втриматися в Лізі націй. Бо якщо вилетимо звідти, то пробитися знову, враховуючи, що команди на ці змагання відтепер потраплятимуть лише за світовим рейтингом, буде вкрай складно. На чемпіонати світу чітких завдань не ставимо, але маємо надію, що потішимо українців гарною грою і результатами в цей нелегкий для нашої країни час», – заявив Мельник.

У 2025 році Україна зіграє у Лізі націй та на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, польський волейбольний клуб «Сувалки» оголосив про відмову брати участь у міжнародного турніру NAS Sports Tournament у Дубаї (ОАЕ) через те, що там зіграють російські команди.

«Вирішальним фактором, який вплинув на відмову від участі, стала інформація про участь у турнірі двох клубів, які представляють Російську Федерацію. Після консультацій з партнерами, польською Асоціацією волейболу та польською волейбольною лігою ми підтримали позицію, яка передбачає не змагатися з російськими командами», – зазначається на офіційному сайті клубу «Сувалки».