Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Президент Федерації волейболу України підтвердив приїзд Плотницького до складу збірної

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент Федерації волейболу України підтвердив приїзд Плотницького до складу збірної
Олег Плотницький повернеться до складу збірної України з волейболу
фото: Volleyball World

У 2025 році Україна зіграє у Лізі націй та на чемпіонаті світу

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник підтвердив повернення Олега Плотницького до складу національної збірної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

Михайло Мельник зазначив, що всі лідери збірної України з волейболу, у тому числі і Олег Плотницький підтвердили, що приїдуть на матчі збірної України в Лізі націй.

Мельник також розповів про завдання чоловічої та жіночої збірних України на цей рік.

«Не думаю, що ми зараз у тих умовах, коли можна щось вимагати. Хоча амбіції і в нас, і в тренерського штабу, і в гравців, певен, теж найвищі. Ці амбіції підкріплені реальним потенціалом, який є у наших команд. Завдання мінімум для чоловічої команди – втриматися в Лізі націй. Бо якщо вилетимо звідти, то пробитися знову, враховуючи, що команди на ці змагання відтепер потраплятимуть лише за світовим рейтингом, буде вкрай складно. На чемпіонати світу чітких завдань не ставимо, але маємо надію, що потішимо українців гарною грою і результатами в цей нелегкий для нашої країни час», – заявив Мельник.

У 2025 році Україна зіграє у Лізі націй та на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, польський волейбольний клуб «Сувалки» оголосив про відмову брати участь у міжнародного турніру NAS Sports Tournament у Дубаї (ОАЕ) через те, що там зіграють російські команди.

«Вирішальним фактором, який вплинув на відмову від участі, стала інформація про участь у турнірі двох клубів, які представляють Російську Федерацію. Після консультацій з партнерами, польською Асоціацією волейболу та польською волейбольною лігою ми підтримали позицію, яка передбачає не змагатися з російськими командами», – зазначається на офіційному сайті клубу «Сувалки».

Теги: Михайло Мельник Олег Плотницький волейбол спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лінн Сван є багатаразовою переможницею етапів Кубка світу
Титулована шведська лижниця достроково завершила сезон через струс мозку
17 березня, 14:36
Вибирайте комплекти adidas в одному тоні
Matching outfits: як створити відповідні образи з брендом adidas?
8 березня, 18:40
Євген Марусяк є лідером нашої збірної зі стрибків з трампліна
Вдруге в історії Україна виступатиме у міксті на чемпіонаті світу зі стрибків з трампліна
5 березня, 11:24
Каху Каладзе навіть у рідній Грузії називають зрадником
Мінспорту позбавило Тимощука та Каладзе звань майстрів спорту України
3 березня, 15:35
Вайжевські: Одне неправильне рішення – і я назавжди втратила частину безіменного пальця
Польська бобслеїстка Вайжевські на чемпіонаті світу втратила частину пальця
27 лютого, 10:53
Команда у складі Аліни Дмитрук, Валерії Білоус-Гріджак, Маргарити Ангарської та Поліни Спиридонової здобула золото чемпіонату Європи
Україна здобула три нагороди на чемпіонаті Європи з фехтування серед кадетів
27 лютого, 10:32
Військово-технологічний спорт об’єднує змагання в чотирьох напрямах
Україна офіційно визнала військово-технологічний спорт
26 лютого, 11:40
1/8 фіналу Ліги Чемпіонів: результати жеребкування
1/8 фіналу Ліги Чемпіонів: результати жеребкування
21 лютого, 13:40
Магнус Карлсен відстояв своє право брати участь у турнірі у джинсах
Шахіст Карлсен продасть на аукціоні «скандальні» джинси
20 лютого, 08:04

Новини

Президент Федерації волейболу України підтвердив приїзд Плотницького до складу збірної
Президент Федерації волейболу України підтвердив приїзд Плотницького до складу збірної
Євро-2025: юнацька збірна України матчем із Хорватією стартує в другому раунді відбору
Євро-2025: юнацька збірна України матчем із Хорватією стартує в другому раунді відбору
У РФ від передозування наркотиками помер титулований 34-річний хокеїст – ЗМІ
У РФ від передозування наркотиками помер титулований 34-річний хокеїст – ЗМІ
Помер легендарний бразильський баскетболіст
Помер легендарний бразильський баскетболіст
Україна – Бельгія: де дивитися трансляцію гри плей-оф Ліги націй
Україна – Бельгія: де дивитися трансляцію гри плей-оф Ліги націй
Що не так з дисертацією боксера Усика: пояснення науковця
Що не так з дисертацією боксера Усика: пояснення науковця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 березня 2025
31K
Мільярдер закликав Білий дім змінити ставлення до програм з охорони здоров’я
17K
Пішов з життя шестиразовий олімпійський чемпіон
15K
Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним
11K
Штучний інтелект за два дні вирішив проблему, над якою вчені думали 10 років

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Вчора, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua