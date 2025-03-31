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Україна здобула дев'ять нагород на Гран-Прі з художньої гімнастики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна здобула дев'ять нагород на Гран-Прі з художньої гімнастики
Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка здобули нагороди у багатоборстві
фото: grandprixthiais

16-річна Таїсія Онофрійчук зібрала все можливе золото турніру

Дев’ять медалей здобула збірна України з художньої гімнастики на третьому етапі Гран-Прі у французькому Тьє. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

16-річна Таїсія Онофрійчук зібрала все можливе золото турніру: у багатоборстві, у вправах з обручем, у вправах з булавами, у вправах з м'ячем та у вправах зі стрічкою.

Поліна Каріка стала срібною призеркою у вправах з обручем та бронзовою – у вправах з булавами і у багатоборстві.

Команда України у групових вправах у складі: Поліна Городнича, Валерія Перемета, Кіра Ширікіна, Надія Юріна, Олександра Ющак та Лейла Юсіфзаде виборола срібло у вправах з 5 стрічками.

Нагадаємо, збірна України з лижної акробатики здобула дебютну срібну медаль на чемпіонаті світу у швейцарському Енгадіні. Сталося це великому фіналі змішаних командних змаганнях.

«Синьо-жовтих» представляли три лижні акробати: одна жінка й два чоловіки – Ангеліна Брикіна, а також чинні бронзові призери чемпіонату світу у дисципліні Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський.

У великому фіналі Брикіна стартувала з результатом в 57.96 бала, після чого Окіпнюк отримав 121.27 бала, вивівши Україну на третє місце.

Останньою спробою України Котовський вирішив взяти найвищу складність у великому фіналі, виконавши стрибок «Ураган». За нього Дмитро отримав 133.12 бала.

Загалом у великому фіналі Україна отримала 312.35 й здобула дебютне «срібло» змагань.

Чемпіонат світу з лижної акробатики. Змішані командні змагання

  1. США – 344.63 бала
  2. Україна – 312.35
  3. Швейцарія – 281.43
  4. Австралія – 272.49
Теги: художня гімнастика Гран-прі спорт

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