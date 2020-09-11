«ПСЖ» без низки основних гравців зазнав першого фіаско в новому сезоні



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Захисник паризького гранду Кімпембе Twitter Парі Сен-Жермен

Крайнього сезону парижани дійшли до фіналу Ліги чемпіонів

«Ланс» з рахунком 1:0 завдав сенсаційної поразки «Парі Сен-Жермен» в рамках другого туру чемпіонату Франції з футболу.

«Ланс» - «ПСЖ» - 1:0

Гол: Ганаго (57 хвилина).

«Ланс»: Лека, Граде, Баде, Медіна, Мішлен, Дукур (Маурісіо, 83), Перес, Сілла (Бура, 84) - Какута (Каюзак, 71), Ганаго (Жан, 71), Банза (Сотока, 65).

«ПСЖ»: Булка, Кюрзава, Керер, Кімпембе (Діалло, 74), Бернат (Баккер, 84), Еррера, Гуйє, Верратті, Сарабія, Муінга (Хесе, 74), Руїс-Атіль (Дагба, 68).

У першому таймі варто пригадати удар з-за меж карної зони від Ганаго – поцілив у стійку воріт. Єдине взяття воріт відбулося на 57 хвилині через грубу помилку польського голкіпера парижан Марціна Булки. Поляк Булка вибив м’яч неподалік від своїх воріт прямо на ногу Ганаго і камерунець поцілив у ворота.

Примітно, що через зараження коронавірусом матч у складі чинного чемпіона Франції пропускали ряд гравців основної обойми, серед яких Неймар, Мбаппе, Ді Марія, Маркіньос, Навас, Ікарді, Паредес.