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    «ПСЖ» без низки основних гравців зазнав першого фіаско в новому сезоні

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    Захисник паризького гранду Кімпембе&nbsp; - «ПСЖ» без низки основних гравців зазнав першого фіаско в новому сезоні
    Захисник паризького гранду Кімпембе 
    Twitter Парі Сен-Жермен

    Крайнього сезону парижани дійшли до фіналу Ліги чемпіонів

    «Ланс» з рахунком 1:0 завдав сенсаційної поразки «Парі Сен-Жермен» в рамках другого туру чемпіонату Франції з футболу.

    «Ланс» - «ПСЖ» - 1:0

    Гол: Ганаго (57 хвилина).

    «Ланс»: Лека, Граде, Баде, Медіна, Мішлен, Дукур (Маурісіо, 83), Перес, Сілла (Бура, 84) - Какута (Каюзак, 71), Ганаго (Жан, 71), Банза (Сотока, 65).

    «ПСЖ»: Булка, Кюрзава, Керер, Кімпембе (Діалло, 74), Бернат (Баккер, 84), Еррера, Гуйє, Верратті, Сарабія, Муінга (Хесе, 74), Руїс-Атіль (Дагба, 68).

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    «ПСЖ» без низки основних гравців зазнав першого фіаско в новому сезоні
    «ПСЖ» без низки основних гравців зазнав першого фіаско в новому сезоні
    «ПСЖ» без низки основних гравців зазнав першого фіаско в новому сезоні
    «ПСЖ» без низки основних гравців зазнав першого фіаско в новому сезоні
    «ПСЖ» без низки основних гравців зазнав першого фіаско в новому сезоні

    У першому таймі варто пригадати удар з-за меж карної зони від Ганаго – поцілив у стійку воріт. Єдине взяття воріт відбулося на 57 хвилині через грубу помилку польського голкіпера парижан Марціна Булки. Поляк Булка вибив м’яч неподалік від своїх воріт прямо на ногу Ганаго і камерунець поцілив у ворота.

    Примітно, що через зараження коронавірусом матч у складі чинного чемпіона Франції пропускали ряд гравців основної обойми, серед яких Неймар, Мбаппе, Ді Марія, Маркіньос, Навас, Ікарді, Паредес.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе Марко Верратті Преснель Кімпембе Неймар Мауро Ікарді Маркіньос Лейвін Курзава
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