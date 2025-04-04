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Україна перемогла Чехію в жіночій Лізі націй з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна перемогла Чехію в жіночій Лізі націй з футболу
Наступний матч жіноча збірна України проведе на виїзді також проти Чехії
фото: УАФ

Після третього туру українки вийшли на проміжне перше місце в турнірній таблиці своєї групи

Жіноча збірна України з футболу здобула третю поспіль перемогу у дивізіоні B Ліги націй-2025. У матчі третього туру «синьо-жовті» мінімально здолали команду Чехії (1:0).

Національна команда потрапила у групу B4, де змагається за підвищення у класі разом зі збірними Чехії, Албанії та Хорватії. Після першого вікна турніру жіноча збірна України йшла на проміжному другому місці, поступаючись лише Чехії за додатковими показниками.

У квітневе вікно Ліги націй «синьо-жовті» мають провести два очні матчі проти збірної Чехії. Перший поєдинок став номінально домашнім для українок та пройшов у польському Польковіце.

Як пройшов матч

На 28-й хвилині українки мали шанс відкрити рахунок: Ольга Овдійчук здійснила прохід у карний майданчик, віддала передачу на Вероніку Андрухів, але півзахисниця не встигла замкнути атаку. Зрештою, перший тайм виявився безгольовим.

На старті другого тайму представниці Чехії створили небезпечний момент біля воріт України: Тереза Крейчіржикова вийшла один в один на воротарку Катерину Самсон, але українка виконала сейв.

На 57-й хвилині Україна відкрила рахунок після контратаки: Ніколь Козлова здійснила прохід у штрафний майданчик суперниць, обіграла захисниць збірної Чехії та здійснила прострільну передачу на Овдійчук, яка відправила м'яч у ворота.

У компенсований час «синьо-жовті» створили декілька небезпечних моментів, але не змогли подвоїти перевагу. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу України — 1:0.

Ліга націй-2025. Група B4, 3-й тур

Україна – Чехія 1:0

Голи: Овдійчук, 57

Після третього туру українки вийшли на проміжне перше місце в турнірній таблиці своєї групи.

Група В4: турнірна таблиця

  1. Україна – 9 очок (3 матчі), 5:2 (різниця голів)
  2. Чехія – 6 (3), 9:2
  3. Албанія – 3 (3), 6:7
  4. Хорватія – 0 (3), 1:10

Для того, щоб підвищитися у класі, «синьо-жовті» мають або стати переможницями групи, або ж виграти плейоф проти третьої команди з дивізіону А (у разі фінішу на другому місці).

Наступний матч жіноча збірна України проведе на виїзді також проти Чехії. Гра відбудеться у вівторок, 8 квітня, о 18:30.

Джерело
Теги: жіночий футбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

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