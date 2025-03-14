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Ліга Європи: Яремчук оформив дубль за «Олімпіакос» у ворота росіянина 

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ліга Європи: Яремчук оформив дубль за «Олімпіакос» у ворота росіянина 
Український футболіст зробив другий дубль за «Олімпіакос»
фото з відкритих джерел

«Олімпіакос» не зміг вийти до 1/4 фіналу турніру

Нападник «Олімпіакоса» Роман Яремчук у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи зробив дубль у ворота норвезького «Буде-Глімт». Поєдинок закінчився з рахунком 2:1. Про це повідомляє «Главком».

У першому поєдинку проти норвежців команда Яремчука зазнала розгромної поразки на виїзді (0:3), а сам українець вийшов у старті, але залишив поле на 59-й хвилині гри.

На матч-відповідь проти «Буде-Глімт» Роман залишився на лаві запасних «Олімпіакоса», проте після перерви, за рахунку 0:1, замінив португальця Андре Орту. Вже за сім хвилин Яремчук зрівняв рахунок: отримав передачу від Христоса Музакітіса з глибини й вийшов віч-на-віч з російським воротарем норвежців Нікітою Гайкіним, забивши йому поміж ніг.

На 65-й хвилині нападник оформив дубль: знову отримав пас від Музакітіса у штрафному майданчику й прицільно пробив у дальній кут воріт – 2:1. Попри те, що «Олімпіакос» здобув перемогу, вони не змогли зрівняти рахунок за сумою двох матчів (2:4) й вилетіли з Ліги Європи.

Для Яремчук це другий дубль за «Олімпіакос». До цього нападник двічі відзначався голами у першому поєдинку півфіналу кубка Греції проти АЕКа.
Два голи у матчі проти «Буде-Глімта» – перші для Романа за "Олімпіакос" у рамках єврокубків. До цього чотири м'ячі українець забивав у грецькій Суперлізі й Кубку Греції.

Нагадаємо, російський футболіст Арсен Захарян через проблеми з візою не полетить на матч із «Манчестер Юнайтед».

До слова, УЄФА опублікувала заяву щодо скасованого пенальті нападника мадридського «Атлетико» Хуліана Альвареса в серії післяматчевих пенальті у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Реалом»

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Теги: Ліга Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ Роман Яремчук ФК Олімпіакос

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