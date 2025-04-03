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«Десь 315 км/год». Мілевський згадав нічні перегони з Шевченком

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Десь 315 км/год». Мілевський згадав нічні перегони з Шевченком
Шевченко здивував Мілевського швидкістю свого авто

Мілевський: У мене на спідометрі було 294-296 км/год, а хтось праворуч просто мене конкретно обганяє

Колишній нападник «Динамо» та збірної України Артем Мілевський розповів, як влаштував нічні перегони з нинішнім очільником Української асоціації футболу Андрієм Шевченком. Про це повідомляє «Главком».

«Ми прилетіли з Барселони, програли 2:0. Мессі забив... Прилетіли в Бориспіль. У Шевченка було авто Porsche Panamera, у мене – Ferrari. Ми вночі прилетіли, десь о 4-й годині, стартуємо усі додому, відсипатися. Я тоді їхав десь 295 кілометрів на годину, був ранок, нікого не було. Дивлюся праворуч – там на сріблястій Panamera... У мене на спідометрі було 294-296 км/год, а хтось праворуч просто мене конкретно обганяє. І я бачу номери там щось 0707. У Шеви був 7 номер... У мене було 296 км/год, у нього було напевно десь 315-316 км/год. Я думаю – непогано», – сказав Мілевський.

Нагадаємо, Мілевський пригадав неприємну історію, яка сталася з ним під час виступів у складі турецького «Газіантепспору».

Артем Мілевський в ефірі TikTok пригадав одне непорозуміння, яке сталося з ним у Туреччині.

«Одного разу ми поверталися автобусом із переможного виїзного матчу, я тоді асист ще віддав. Дорога далека – годин сім, а спекотно капець. Зупинилися на заправці. Усі турки пішли до холодильника з водою, а я до іншого – де пиво стояло. Щоб не нахабніти, взяв три баночки Heineken», – згадує Мілевський.

Він зазначив, що одразу відчув щось не те.

«Сів в автобус, а на мене всі обернулися і якось дивно подивилися», – розповів Артем.

Сам Мілевський не вбачав у цьому ніяких проблем.

«Їдемо далі. Тут литовський воротар Карчемарскас мені каже: «Пиво не можна, тут так не прийнято, турки здати тебе можуть». – «У сенсі не прийнято? Я ж не горілку або віскі взяв, а пару банок пива після гри – це нормально», – згадує нападник.

Завершилося усе «викликом на килим» до керівництва клубу.

«Після прибуття мене викликало керівництво клубу: «Що ти там влаштував в автобусі?» Коротше, здали мене. Після цього з турками я особливо не дружив. Вони постійно здають. Це не моя країна», – резюмував форвард.

Мілевський виступав за «Газіантепспор» з вересня по грудень 2013 року (дев’ять матчів, один гол, один асист).

Теги: Артем Мілевський НОВИНИ ФУТБОЛУ автомобіль Андрій Шевченко

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