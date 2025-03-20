Плей-оф Ліги націй. Букмекери оцінили шанси України у грі з Бельгією

Букмекери не вірять в перемогу України

Сьогодні, 20 березня, в іспанському місті Мурсія на стадіоні «Енріке Рока де Мурсія» відбудеться перший матч плей-оф Ліги націй між Україною та Бельгією за право виступати в наступному розіграші турніру в елітному дивізіоні А. Як повідомляє «Главком», саме Бельгію букмекери вважають фаворитом поєдинку.

Згідно з інформацією аналітиків міжнародної букмекерської контори William Hill, коефіцієнт на перемогу Бельгії становить 1.85, на нічию – 3.40, перемогу України – 4.20.

Також букмекери вважають Бельгію фаворитом у боротьбі за путівку до дивізіону А. Коефіцієнт на успіх Бельгії у двоматчевому протистоянні – 1.2, на Україну – 4.95.

Як повідомляв «Главком», стала відома заявка збірної України на гру.

Зокрема, до заявки не потрапили нападник Артем Довбик та захисник Валерій Бондар.

Заявка збірної України на матч проти Бельгії

Андрій Лунін Юхим Конопля Богдан Михайліченко Олексій Сич Олександр Сваток Іван Калюжний Андрій Ярмоленко Георгій Судаков Роман Яремчук Микола Шапаренко Владислав Ванат Анатолій Трубін Ілля Забарний Віталій Буяльський Віктор Циганков Віталій Миколенко Олександр Зінченко Єгор Ярмолюк Олексій Гуцуляк Єгор Назарина Олександр Назаренко Микола Матвієнко Дмитро Різник

Нагадаємо, замість захисника Максима Таловєрова, який залишив табір збірної України, що готується до матчів плей-оф Ліги націй із Бельгією, через травму, тренерський штаб синьо-жовтих перевів із резервного списку до основного бека американського «Остіна» Олександра Сватка.

У складі головної команди країни Сваток провів вісім поєдинків.

Як повідомлялося, поєдинок Україна – Бельгія у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1, який входить у пакети підписок Максимальна, Спорт та Оптимальна.

Гра-відповідь пройде у неділю, 23 березня, у бельгійському місті Генк. Поєдинок також розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переможець протистояння між Україною та Бельгією буде грати в Дивізіоні А – найсильнішому у Лізі націй. Команда, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.