Плей-оф Ліги націй. Букмекери оцінили шанси України у грі з Бельгією
Букмекери не вірять в перемогу України
Сьогодні, 20 березня, в іспанському місті Мурсія на стадіоні «Енріке Рока де Мурсія» відбудеться перший матч плей-оф Ліги націй між Україною та Бельгією за право виступати в наступному розіграші турніру в елітному дивізіоні А. Як повідомляє «Главком», саме Бельгію букмекери вважають фаворитом поєдинку.
Згідно з інформацією аналітиків міжнародної букмекерської контори William Hill, коефіцієнт на перемогу Бельгії становить 1.85, на нічию – 3.40, перемогу України – 4.20.
Також букмекери вважають Бельгію фаворитом у боротьбі за путівку до дивізіону А. Коефіцієнт на успіх Бельгії у двоматчевому протистоянні – 1.2, на Україну – 4.95.
Як повідомляв «Главком», стала відома заявка збірної України на гру.
Зокрема, до заявки не потрапили нападник Артем Довбик та захисник Валерій Бондар.
Заявка збірної України на матч проти Бельгії
- Андрій Лунін
- Юхим Конопля
- Богдан Михайліченко
- Олексій Сич
- Олександр Сваток
- Іван Калюжний
- Андрій Ярмоленко
- Георгій Судаков
- Роман Яремчук
- Микола Шапаренко
- Владислав Ванат
- Анатолій Трубін
- Ілля Забарний
- Віталій Буяльський
- Віктор Циганков
- Віталій Миколенко
- Олександр Зінченко
- Єгор Ярмолюк
- Олексій Гуцуляк
- Єгор Назарина
- Олександр Назаренко
- Микола Матвієнко
- Дмитро Різник
Нагадаємо, замість захисника Максима Таловєрова, який залишив табір збірної України, що готується до матчів плей-оф Ліги націй із Бельгією, через травму, тренерський штаб синьо-жовтих перевів із резервного списку до основного бека американського «Остіна» Олександра Сватка.
У складі головної команди країни Сваток провів вісім поєдинків.
Як повідомлялося, поєдинок Україна – Бельгія у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1, який входить у пакети підписок Максимальна, Спорт та Оптимальна.
Гра-відповідь пройде у неділю, 23 березня, у бельгійському місті Генк. Поєдинок також розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Переможець протистояння між Україною та Бельгією буде грати в Дивізіоні А – найсильнішому у Лізі націй. Команда, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.
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