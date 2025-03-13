Російський футболіст пропустить гру Ліги Європи через проблеми з візою

«Реал Сосьєдад», за який виступає Захарян, на виїзді у Манчестері проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи

Російський півзахисник Захарян через візові проблеми не зміг вилетіти на гру в Манчестері

Російський футболіст Арсен Захарян через проблеми з візою не полетить на матч із «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні «Реал Сосьєдад», за який виступає росіянин, на виїзді у Манчестері проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. Команди зіграли 1:1 у першому матчі.

Зазначається, що російський півзахисник через візові проблеми не зміг вилетіти на гру в Манчестері.

«Арсен Захарян не летить у Манчестер на матч проти «Юнайтед» і найближчим часом вилетить з Парижа до Мадриду», – повідомили у прес-службі іспанського клубу.

Також інформацію підтвердив Давид Захарян, брат Арсена.

«Арсен не летить до Манчестера! Як би йому і всім не хотілося, але, на жаль, не все залежить від нас. Він не встигне вилетіти. Арсен повертається додому і полетить із командою на матч проти «Райо Вальєкано». Дуже шкода, дуже хотів, щоб він зіграв на легендарному «Олд Траффорд», але, на жаль, не все від нас залежить», – написав брат Захаряна у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у Лізі чемпіонів завершилися матчі 1/8 фіналу, які визначили всіх учасників чвертьфіналу турніру.

Зокрема, до 1/4 фіналу вийшли клуби українців Андрія Луніна («Реал» ) та Олександра Зінченка («Арсенал»). Сам Зінченко вчора відзначився ефектним голом з-за меж штрафного майданчику.

Zinchenko goal Martin Ødegaard I'm sorry you might be holding bench pic.twitter.com/MoG8MwTsUM — Frique (@afc_frique) — Frique (@afc_frique) March 12, 2025

Лунін вчора на полі так і не з'явився, але його «Реал» у мадридському дербі, яке перетворилося на справжній трилер, переміг «Атлетіко» у серії після матчевих пенальті.

«Лілль» (Франція) – «Боруссія» (Німеччина) 1:2 (за сумою двох поєдинків 2:3)

Голи: Девід (5) – Джан (54), Баєр (65)

«Астон Вілла» (Англія) – «Брюгге» (Бельгія) 3:0 (за сумою двох поєдинків 6:1)

Голи: Асенсіо (50, 61), Матсен (57)

«Атлетіко» (Іспанія) – «Реал» (Іспанія) 1:0 (за сумою двох поєдинків 1:1), по пенальті – 2:4

Голи: Галлагер (1)

«Арсенал» (Англія) – ПСВ (Нідерланди) 2:2 (за сумою двох поєдинків 9:3)

Голи: Зінченко (6), Райс (37) – Перішич (19), Дріуш (70)

Нагадаємо, напередодні визначилися перші чотири учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Стадію 1/8 фіналу подолали «ПСЖ», «Баварія», «Інтер» та «Барселона».

Голи: Рафінья (11, 42), Ямаль (27) – Отаменді (13)

«Барселона» розпочала активніше гру і вже на 11 хвилині Рафінья відкрив рахунок. «Бенфіка» доволі швидко зрівняла рахунок – на 13 хвилині Отаменді забив гол головою.

На 27 хвилині Ямаль забив гол-красень дальнім ударом. Наприкінці першого тайму Рафінья відзначився ще раз – рахунок став 3:1.

У другому таймі «Барселона» змогла втримати перевагу та стала першим чвертьфіналістом Ліги чемпіонів.

У складі «Бенфіки» всю гру провів український голкіпер Андрій Лунін. Він кілька разів врятував свою команду, але все ж не зміг їй допомогти продовжити боротьбу у турнірі.

«Байєр» – «Баварія» 0:2 (за сумою двох поєдинків 0:5)

Голи: Кейн (52), Девіс (71)

Доля німецького протистояння визначилася ще у першій грі. У матчі-відповіді «Баварія» знову володіла перевагою. Голи Кейна та Девіса у другому таймі принесла перемогу мюнхенському клубу і у матчі-відповіді.

«Ліверпуль» – ПСЖ 0:1 (за сумою двох поєдинків 1:1), по пенальті – 1:4

Голи: Дембеле (12)

Вже на 12 хвилині гри Дембеле зрівняв загальний рахунок у протистоянні. ПСЖ, як і в першій грі, володів перевагою, але вдруге забити вже не зміг. Разом з тим, Кванса на 79 хвилині міг принести «Ліверпулю» путівку в 1/4 фіналу, але головою влучив у каркас воріт.

Доля двобою вирішувалося у серії післяматчевих пенальті. Тут справжнім героєм став воротар ПСЖ Доннарумаа, який парирував два удари.

«Інтер» – «Фейєнорд» 2:1 (за сумою двох поєдинків 4:1)

Голи: Тюрам (8), Чалханоглу (51) – Модер (42)

«Інтер» зміг втримати свою перевагу та єдиним з італійських клубів зміг пробитися до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Як повідомлялося, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії.