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Чи гратиме бразилець Педріньо за збірну України? Відповідь УАФ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чи гратиме бразилець Педріньо за збірну України? Відповідь УАФ
Портал Тransfermarkt оцінює вартість Педріньо в п'ять мільйонів євро
фото: Шахтар

Цього сезону Педріньо провів за «Шахтар» у всіх турнірах 22 матчі

В Українській асоціації футболу (УАФ) спростували інформацію агента 26-річного бразильського гравця донецького «Шахтаря» Педріньо про начебто намір натуралізувати його для виступів за національну збірну України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Український футбол».

Як повідомила медіа-служба УАФ, питання натуралізації бразильця нині не піднімалось.

«Ще в липні минулого року ми спростовували цю інформацію, і нічого нового з того часу не сталося», – заявили в УАФ.

Бразильський вінгер приєднався до «Шахтаря» влітку 2021 року, перейшовши з «Бенфіки» . Однак після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну футболіст залишив донецький клуб і виступав в оренді в «Атлетіко Мінейро». До табору «гірників» гравець повернувся влітку минулого року.

Цього сезону Педріньо провів за «Шахтар» у всіх турнірах 22 матчі, в яких забив один м‘яч і віддав п'ять результативних передач.
Контракт бразильця з донецьким клубом діє до 30 червня 2029 року.

Портал Тransfermarkt оцінює вартість Педріньо в п'ять мільйонів євро.

Нагадаємо, минулого вікенду у складах своїх закордонних клубів на поле виходило шість із десяти легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії.

У суботу, 29 березня, у 30-му турі італійської Серії A гол Артема Довбика (замінений на 84-й хвилині) приніс його «Ромі» перемогу (1:0) у гостьовому матчі з «Лечче».

У 29-му турі іспанської Ла Ліги «Реал» Андрія Луніна (повний матч) переміг удома «Леганес» — 3:2.

У неділю, 30 березня, у тому ж чемпіонаті Іспанії «Жирона» Віктора Циганкова (замінений на 71-й хвилині) програла виїзне каталонське дербі «Барселоні» – 1:4.

«Борнмут» Іллі Забарного (повний матч) не зміг пробитися до півфіналу Кубку Англії, програвши домашній чвертьфінальний поєдинок «Манчестер Сіті» (1:2).

У стартовому турі чемпіонської частини грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (замінений на 65-й хвилині) обіграв удома «Панатінаїкос» (4:2), а наш форвард записав до свого активу одразу два забиті м’ячі (перший і третій голи своєї команди).

У заокеанській МЛС «Остін» Олександра Сватка (замінений на 80-й хвилині) переміг на виїзді «Сент-Луїс Сіті» – 1:0.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Українська асоціація футболу Збірна України ФК «Шахтар»

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