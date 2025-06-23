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Україна вперше в історії увійшла в топ-3 юніорського чемпіонату світу з художньої гімнастики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна вперше в історії увійшла в топ-3 юніорського чемпіонату світу з художньої гімнастики
Перше в історії «золото» Україна виграла в окремому фіналі з 10 булавами
фото: European Gymnastics/Simone Ferraro

У Софії українки здобули дві нагороди та посіли третє місце в медальному заліку

Збірна України з художньої гімнастики завершила виступи на юніорському чемпіонаті світу 2025 року. У болгарській Софії українки здобули дві нагороди та посіли третє місце в медальному заліку, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

На третій в історії світовій першості серед юніорок розіграли вісім комплектів нагород. Українські гімнастки були представлені в групових вправах, де пробилися до обох окремих фіналів та здійнялися на подіум командного багатоборства.

Як виступила збірна України

Першу нагороду «синьо-жовті» виграли в груповому багатоборстві – «бронзу». Команда Анастасії Ніколенко, Олександри Ніколь Самоукіної, Катерини Шершень, Таїсії Редьки, Агати Біленко та Маргарити Мельник набрала сумарні 48.400 бала і поступилася лише «груповичкам» Болгарії та Бразилії.

Перше в історії «золото» Україна виграла в окремому фіналі з 10 булавами. За найвищого показника складності вправи «синьо-жовті» також випередили решту фіналісток за балами виконання – підсумкові 24.900 бала та перше місце.

В іншому окремому фіналі, з п'ятьма обручами, українки посіли шосте місце – від трійки призерок відстали на один бал.

Юніорський ЧС-2025 з художньої гімнастики: медальний залік

  1. Болгарія – 4 «золото» + 0 «срібло» + 2 «бронза» = 6 медалей
  2. Казахстан – 2 + 1 + 0 = 3
  3. Україна – 1 + 0 + 1 = 2
  4. Киргизстан – 1 + 0 + 0 = 1
  5. Бразилія – 0 + 2 + 0 = 2

Для України третє місце медального заліку – новий рекорд на юніорських чемпіонатах світу з художньої гімнастики. У 2023 році «синьо-жовті» посіли п'яту сходинку завдяки «сріблу» Таїсії Онофрійчук у вправі з булавами, у 2019-му – участь не брали.

Нагадаємо, золото і срібло чемпіонату Європи здобули українські фехтувальники.

Теги: художня гімнастика спорт

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