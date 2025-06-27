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Україна посіла третє командне місце на чемпіонаті Європи з вільної боротьби U15

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна посіла третє командне місце на чемпіонаті Європи з вільної боротьби U15
Роберт Алоєв здобув золото чемпіонату Європи

Українські борці здобули три медалі в Італії

В Італії завершився кадетський чемпіонат Європи U15 з вільної боротьби. Про це повідомляє «Главком».

Збірна України з вільної боротьби посіла третє місце в командному заліку на кадетському чемпіонаті Європи U15

Українські борці здобули три медалі:

  • «Золото»: Роберт Алоєв (52 кг).
  • «Бронза»: Віктор Кара (57 кг).
  • «Бронза»: Марко Кваснюк (38 кг).

Як повідомлялося, у другий день змагань юніорського чемпіонату Європи зі стрибків у воду наші спортсмени зібрали повний комплект нагород.

Назарій Кононенко та Валерій Малєєв стали переможцями у синхронних стрибках з вишки серед хлопців з результатом 298.80 бала.

Єлизавета Дядюк виборола срібну нагороду у стрибках з трампліна 3 м у віковій групі B з оцінкою 328.15 бала.

У синхроні на вишці серед дівчат Софія Виставкіна та Аліса Мєшкова здобули бронзу – 252.18 бала.

Нагадаємо, українці завершили виступ на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное у чеському Рачице.

Національна збірна України у підсумку здобула 5 нагород (одне золото, три срібла, одна бронза) і посіла шосте місце у медальному заліку.

Нагороди у заключний день змагань здобули:

  • «Золото»: Людмила Лузан (каное-одиночка, 500 м, 2:06.807).
  • «Золото»: Владислав Єпіфанов (параканое, клас VL3 200 м, 46.783).
  • «Срібло»: Людмила Лузан та Ірина Федорів (каное-двійка, 500 м, 1:56.456).

Мультимедалісткою чемпіонату Європи 2025 року стала каноїстка Людмила Лузан – чотири нагороди (1 золото, 3 срібла) на чотирьох дистанціях.

Стільки ж медалей вона завоювала на континентальній першості-2021.

Теги: вільна боротьба спорт

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