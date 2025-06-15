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Схуднути без дієт: нова фітнес-методика з Японії стає популярною у світі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Японська ходьба працює як інтервальний тренінг
фото із відкритих джерел

Японська ходьба стає фітнес-трендом у світі

Нова фітнес-методика з Японії захоплює увагу у всьому світі. Проста, але несподівано ефективна японська ходьба обіцяє жироспалювальний ефект лише за пів години – і без складних пристроїв. Про це пише «Главком» із посиланням на The Conversation.

Головне у методі – інтервали, а не кроки. Методику розробили професор Хіроші Носе та доцент Сідзуе Масукі з японського Університету Сінсю.

Все просто

  • 3 хвилини енергійної ходьби аж до легкої задишки, але без повної втрати мови;
  • 3 хвилини розслабленого кроку: щоб відновити дихання;
  • Цикл чергується протягом 30 хвилин, щонайменше чотири рази на тиждень.

Чому це працює

На відміну від звичайної прогулянки, японська ходьба працює як інтервальний тренінг, що щадить. Вона активізує жироспалювання, тренує серце та судини, і при цьому залишається доступною навіть тим, хто не готовий до високих навантажень.

Згідно із дослідженнями саме цей метод показав кращі результати, ніж звичайні 8 тис. кроків:

  • Більше зниження ваги;
  • Зниження тиску;
  • Поліпшення сили та фізичної форми.

Переваги та обмеження

Плюси:

  • Не потрібна зала чи інвентар – достатньо секундоміра;
  • Підходить для зайнятих – 30 хвилин, і все;
  • Підвищує витривалість та стабілізує тиск.

Мінуси:

  • Підходить не всім: 22% учасників не витримали ритму;
  • Поки що немає підтверджень зв'язку методу з довголіттям, на відміну звичної крокової норми.

Кому підходить японська ходьба

  • Тим, хто не любить біг, але хоче скидати вагу;
  • Тим, хто не витримує жорсткі високоінтенсивні інтервальні тренування;
  • Людям старшого віку, які потребують м'якого, але ефективного режиму.

Нагадаємо, 100-річні близнюки з Британії розкрили секрет свого довголіття. Секретом свого довголіття вони назвали захоплення спортом. Старший із близнюків Білл Кейсі після виходу на пенсію зайнявся живописом та не забуває про спорт – щодня приділяє фізичному навантаженню 20 хвилин.

Теги: фітнес Японія спорт здоров'я

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