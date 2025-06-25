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Україна зіграє у Ризі домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна зіграє у Ризі домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Національна команда гратиме в групі А зі збірними Словаччини та Швейцарії
фото: ФБУ

Розпочне збірна України виступи виїзною грою у Швейцарії 6 серпня

У серпні чоловіча збірна України зіграє матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Національна команда гратиме в групі А зі збірними Словаччини та Швейцарії. Дві збірні з кожної групи вийдуть до основної кваліфікації на чемпіонат світу.

Розпочне збірна України виступи виїзною грою у Швейцарії 6 серпня. Номінально домашні матчі буде зіграно 9 серпня зі Словаччиною та 16 серпня проти Швейцарії. В останньому матчі 20 серпня українці зіграють у Словаччині.

Номінально домашні матчі проти Словаччини та Швейцарії наша національна команда зіграє на майданчику Олімпійського центру в Ризі, Латвія. Старт обидвох матчів о 17:00. 

Календар матчів в групі А

2 серпня
19:00 Словаччина – Швейцарія

6 серпня
20:00 Швейцарія – Україна

9 серпня
17:00 Україна – Словаччина

13 серпня
20:00 Швейцарія – Словаччина

16 серпня
17:00 Україна – Швейцарія

20 серпня
19:00 Словаччина – Україна

Перший етап основної кваліфікації розпочнеться у листопаді 2025 року – там до переможців пре-кваліфікації доєднаються 24 учасники Євробаскету-2025. 

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».

Теги: баскетбол

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