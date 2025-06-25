Україна зіграє у Ризі домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу

Національна команда гратиме в групі А зі збірними Словаччини та Швейцарії

Розпочне збірна України виступи виїзною грою у Швейцарії 6 серпня

У серпні чоловіча збірна України зіграє матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Національна команда гратиме в групі А зі збірними Словаччини та Швейцарії. Дві збірні з кожної групи вийдуть до основної кваліфікації на чемпіонат світу.

Розпочне збірна України виступи виїзною грою у Швейцарії 6 серпня. Номінально домашні матчі буде зіграно 9 серпня зі Словаччиною та 16 серпня проти Швейцарії. В останньому матчі 20 серпня українці зіграють у Словаччині.

Номінально домашні матчі проти Словаччини та Швейцарії наша національна команда зіграє на майданчику Олімпійського центру в Ризі, Латвія. Старт обидвох матчів о 17:00.

Календар матчів в групі А

2 серпня

19:00 Словаччина – Швейцарія

6 серпня

20:00 Швейцарія – Україна

9 серпня

17:00 Україна – Словаччина

13 серпня

20:00 Швейцарія – Словаччина

16 серпня

17:00 Україна – Швейцарія

20 серпня

19:00 Словаччина – Україна

Перший етап основної кваліфікації розпочнеться у листопаді 2025 року – там до переможців пре-кваліфікації доєднаються 24 учасники Євробаскету-2025.

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