Україна поступилася Швейцарії у пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу

Наступний свій матч проти Словаччини наша збірна проведе 9 серпня

Збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Після непростої першої половини, яку наша команда програла «-3», українці почали реалізовувати свої шанси проти швейцарців. Завдяки цьому Україна 🇺🇦 виграла третю десятихвилинку «+5», заробивши довгоочікуване лідерство.

Однак заключна частина матчу вийшла неймовірно напруженою. Зокрема, негативно вплинули на шанси «синьо-жовтих» два пропущені «енд-вани», один з яких був на дальньому кидку. Проте за 4 хвилини до кінця команди мали паритет у зустрічі.

Обидві команди використали свій запас фолів, тому пробивалося багато штрафних. Україна за 80 секунд до кінця реалізувала прохід від Олександра Ковляра завдяки голтендингу з боку швейцарського гравця (61:61), але суперники незабаром відповіли влучною триочковою спробою (61:64). Щоправда, далі Іван Ткаченко зумів влучити свою дальню спробу (64:64), зрівнявши рахунок за 21 секунду до кінця.

На жаль, цих зусиль виявилося недостатньо, адже швейцарці грамотно розіграли довгу атаку і забили прохід (64:66) за 0,6 секунди до кінця. Хоч В'ячеслав Бобров реалізував двоочковий «з фарби», але в мізерний часовий проміжок вкластися він не зміг, тому Україна зазнала поразки.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0

Наступний свій матч проти Словаччини наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 9 серпня.

Нагадаємо, молодіжна жіноча збірна України з баскетболу зазнала поразки в матчі з Сербією з рахунком 57:98 на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В.