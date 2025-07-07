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Жіноча збірна України з баскетболу здобула третю перемогу на чемпіонаті Європи U-18

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Жіноча збірна України з баскетболу здобула третю перемогу на чемпіонаті Європи U-18
Наступну гру на турнірі наша юнацька збірна зіграє у вівторок, 8 липня
фото: ФБУ

У своєму третьому матчі групового раунду команда Інни Кочубей перемогла збірну Боснії і Герцеговини

Жіноча збірна України U-18 здобула третю перемогу на чемпіонаті Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У своєму третьому матчі групового раунду команда Інни Кочубей перемогла збірну Боснії і Герцеговини – 81:76.

Наша команда впевнено виграла першу половину і зробивши ривок у другій чверті, отримала перевагу в 15 очок перед великою перервою. В другій половині боснійкам вдалося повернутися у гру та скоротити відставання. Але українська збірна в клатчі втримала переможний результат.

Українська збірна продемонструвала відмінний відсоток реалізації триочкових, забивши 10 з 17 дальніх кидків (58%). Також українська збірна виграла підбирання – 54-40. Головною проблемою для нашої команди в цій грі стали втрати – 31 в пасиві збірної.

Найкращою в складі української збірної в цьому матчі стала Поліна Тупало, у якої в активі дабл-дабл – 30 очок + 14 підбирань (РЕ 34).

Наступну гру на турнірі наша юнацька збірна зіграє у вівторок, 8 липня, о 18:00 проти господарок турніру збірної Литви.

Євробаскет-2025. Жінки, U-18

Вільнюс, Литва

Україна – Боснія і Герцеговина 81:76 (20:17, 24:12, 23:29, 14:18)

Україна: Тупало 30 + 14 підбирань + 3 перехоплення, Куценко 19 + 6 передач + 3 перехоплення, Петришак 8 + 7 підбирань, Шевченко 1, Солов’ян 0 – старт, Анісімова 12 + 4 передачі, Іщук 11 + 12 підбирань, Лесько 0 + 7 підбирань

Нагадаємо, жіноча збірна України U-18 переможно розпочала свій виступ на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, який стартував в Литві. Підопічні Інни Кочубей в стартовому матчі переграли Косово 62:51.

Теги: баскетбол

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