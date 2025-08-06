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Швейцарія – Україна: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Швейцарія – Україна: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Трансляція матчу Швейцарія – Україна відбуватиметься на Київстар ТВ, також ефір проходитиме на YouTube-каналі FIBA

Початок гри – о 20:00 за київським часом

Сьогодні, 6 серпня, чоловіча збірна України зіграє перший матч першої частини відбору на чемпіонат світу-2027 – пре-кваліфікаційного турніру. Про це повідомляє «Главком».

Суперником нашої команди буде збірна Швейцарії. Початок гри – о 20:00 за київським часом.

Трансляція матчу Швейцарія – Україна відбуватиметься на Київстар ТВ, також ефір проходитиме на YouTube-каналі FIBA.

Нагадаємо, тренерський штаб визначився зі складом на стартовий матч відбіркового турніру.

Склад збірної України з баскетболу

Захисники

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Єгор Сушкін, Київ-Баскет
  • Іссуф Санон, Шльонск, Польща (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)

Центрові

  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс 

Через травми в першій грі не допоможуть команді розігруючий Віталій Зотов, який травмувався в контрольній грі проти Хорватії, а також форвард Андрій Войналович, який отримав пошкодження на тренуванні в Швейцарії. Гравці залишаються у таборі збірної та продовжують підготовку до наступних зустрічей.

У серпневих матчах пре-кваліфікації світової першості не зможуть приєднатися до української збірної Артем Пустовий, який цього разу не зіграє за національну команду через сімейні обставини, а також бігмен Ростислав Новицький, який через проблеми з документами наразі не може полишити США, де зараз знаходиться.

У ФБУ зазначили, що також збірній не допоможуть Дмитро Скапінцев, Святослав Михайлюк та Олексій Лень, які проігнорували виклики до національної команди.

Нагадаємо, по дві збірні з кожної групи вийдуть до основної кваліфікації на чемпіонат світу. В нашій групі А вже відбувся один матч, у якому Словаччина перемогла Швейцарію з рахунком (73:60).

Розклад матчів збірної України у пре-кваліфікаці ЧС-2027

6 серпня
20:00 Швейцарія – Україна

9 серпня
17:00 Україна – Словаччина

16 серпня
17:00 Україна – Швейцарія

20 серпня
19:00 Словаччина – Україна 

Теги: баскетбол

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