Жіноча молодіжна збірна України з баскетболу програла Сербії на чемпіонаті Європи
Сербія – Україна 98:57
Молодіжна жіноча збірна України з баскетболу зазнала поразки в матчі з Сербією з рахунком 57:98 на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Українки непогано почали матч, тричі виходили вперед в першій чверті, сумарно лідируючи більше 5 хвилин, але ривок сербок в кінцівці дозволив їм виграти десятихвилинку 19:16.
А ось друга чверть для нашої збірної видалась не надто вдалою – за перші 8 хвилин з гри вони набрали лише 2 очка, програли цей відрізок 4:20 і дозволили суперницям здобути перевагу +20. В третій чверті цей відрив зберігався, а в останній десятихвилинці, коли наш тренерський штаб почав застосовувати більш широку ротацію, Сербія, яка в свою чергу не зупинялась до кінця, довела справу до розгромної перемоги.
У України Еліна Синякова набрала 15 очок і зібрала 8 підбирань, 10 очок у Анастасії Лавринець.
Завтра, 7 серпня, українки зіграють о 21:30 проти Болгарії в рамках другого етапу чемпіонату Європи. За певних умов перемога виведе українок до півфіналу Євробаскету.
Чемпіонат Європи U-20. Жінки. Дивізіон В. Група Е
Мішкольц, Угорщина
Сербія – Україна 98:57 (19:16, 22:9, 25:20, 32:12)
Україна: Тиха 6, Шошоя 0, Виповська 8, Черниш 2, Синякова 15 + 8 підбирань – старт; Лавринець 10 + 4 передачі, Тупало 8, Тинщук 5, Богаченко 2, Петришак 1, Куценко 0, Шахватова 0.
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на стартовий матч відбіркового турніру.
Склад збірної України з баскетболу
Захисники
- Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
- Єгор Сушкін, Київ-Баскет
- Іссуф Санон, Шльонск, Польща (перша тренер Ірина Насєдкіна)
- Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
- Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)
Форварди
- Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
- Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
- Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
- Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
- Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
Центрові
- Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
- В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс
Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс
Через травми в першій грі не допоможуть команді розігруючий Віталій Зотов, який травмувався в контрольній грі проти Хорватії, а також форвард Андрій Войналович, який отримав пошкодження на тренуванні в Швейцарії. Гравці залишаються у таборі збірної та продовжують підготовку до наступних зустрічей.
У серпневих матчах пре-кваліфікації світової першості не зможуть приєднатися до української збірної Артем Пустовий, який цього разу не зіграє за національну команду через сімейні обставини, а також бігмен Ростислав Новицький, який через проблеми з документами наразі не може полишити США, де зараз знаходиться.
У ФБУ зазначили, що також збірній не допоможуть Дмитро Скапінцев, Святослав Михайлюк та Олексій Лень, які проігнорували виклики до національної команди.
Нагадаємо, по дві збірні з кожної групи вийдуть до основної кваліфікації на чемпіонат світу. В нашій групі А вже відбувся один матч, у якому Словаччина перемогла Швейцарію з рахунком (73:60).
Розклад матчів збірної України у пре-кваліфікаці ЧС-2027
6 серпня
20:00 Швейцарія – Україна
9 серпня
17:00 Україна – Словаччина
16 серпня
17:00 Україна – Швейцарія
20 серпня
19:00 Словаччина – Україна