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Жіноча молодіжна збірна України з баскетболу програла Сербії на чемпіонаті Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Жіноча молодіжна збірна України з баскетболу програла Сербії на чемпіонаті Європи
Завтра, 7 серпня, українки зіграють о 21:30 проти Болгарії

Сербія – Україна 98:57

Молодіжна жіноча збірна України з баскетболу зазнала поразки в матчі з Сербією з рахунком 57:98 на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українки непогано почали матч, тричі виходили вперед в першій чверті, сумарно лідируючи більше 5 хвилин, але ривок сербок в кінцівці дозволив їм виграти десятихвилинку 19:16.

А ось друга чверть для нашої збірної видалась не надто вдалою – за перші 8 хвилин з гри вони набрали лише 2 очка, програли цей відрізок 4:20 і дозволили суперницям здобути перевагу +20. В третій чверті цей відрив зберігався, а в останній десятихвилинці, коли наш тренерський штаб почав застосовувати більш широку ротацію, Сербія, яка в свою чергу не зупинялась до кінця, довела справу до розгромної перемоги.

У України Еліна Синякова набрала 15 очок і зібрала 8 підбирань, 10 очок у Анастасії Лавринець.

Завтра, 7 серпня, українки зіграють о 21:30 проти Болгарії в рамках другого етапу чемпіонату Європи. За певних умов перемога виведе українок до півфіналу Євробаскету.

Чемпіонат Європи U-20. Жінки. Дивізіон В. Група Е

Мішкольц, Угорщина

Сербія – Україна 98:57 (19:16, 22:9, 25:20, 32:12)

Україна: Тиха 6, Шошоя 0, Виповська 8, Черниш 2, Синякова 15 + 8 підбирань – старт; Лавринець 10 + 4 передачі, Тупало 8, Тинщук 5, Богаченко 2, Петришак 1, Куценко 0, Шахватова 0.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на стартовий матч відбіркового турніру.

Склад збірної України з баскетболу

Захисники

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Єгор Сушкін, Київ-Баскет
  • Іссуф Санон, Шльонск, Польща (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)

Центрові

  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс 

Через травми в першій грі не допоможуть команді розігруючий Віталій Зотов, який травмувався в контрольній грі проти Хорватії, а також форвард Андрій Войналович, який отримав пошкодження на тренуванні в Швейцарії. Гравці залишаються у таборі збірної та продовжують підготовку до наступних зустрічей.

У серпневих матчах пре-кваліфікації світової першості не зможуть приєднатися до української збірної Артем Пустовий, який цього разу не зіграє за національну команду через сімейні обставини, а також бігмен Ростислав Новицький, який через проблеми з документами наразі не може полишити США, де зараз знаходиться.

У ФБУ зазначили, що також збірній не допоможуть Дмитро Скапінцев, Святослав Михайлюк та Олексій Лень, які проігнорували виклики до національної команди.

Нагадаємо, по дві збірні з кожної групи вийдуть до основної кваліфікації на чемпіонат світу. В нашій групі А вже відбувся один матч, у якому Словаччина перемогла Швейцарію з рахунком (73:60).

Розклад матчів збірної України у пре-кваліфікаці ЧС-2027

6 серпня
20:00 Швейцарія – Україна

9 серпня
17:00 Україна – Словаччина

16 серпня
17:00 Україна – Швейцарія

20 серпня
19:00 Словаччина – Україна 

Теги: баскетбол

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