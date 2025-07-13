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Бельгія – Україна: де дивитися гру чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу U-20

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Бельгія – Україна: де дивитися гру чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу U-20
Україна в своєму першому матчі групового раунду поступилась Німеччині
фото: FIBA

Молодіжні збірні України та Бельгії втретє в історії зіграють на чемпіонаті Європи U-20

Сьогодні, 13 липня, чоловіча молодіжна збірна України зіграє свій другий матч на чемпіонаті Європи в Дивізіоні А. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Україна в своєму першому матчі групового раунду поступилась Німеччині (62:64), Бельгія також у близькій грі поступилась команді Італії (64:68).

Молодіжні збірні України та Бельгії втретє в історії зіграють на чемпіонаті Європи U-20: в двох попередніх зустрічах команди обмінялися перемогами – Україна виграла в 2016 році (95:73), а бельгійці – у 2006 (65:55). 

Чемпіонат Європи. Чоловіки, U-20. Дивізіон А

Іракліон, Греція. Група В

Україна – Бельгія

Початок матчу – 20:30

Склад збірної Бельгії на Євробаскет-2025

Захисники: Малкольм Маква Гамбунджі, Адедайо Поле, Аджані Фейсон, Корентен Ефоно

Форварди: Жюль Ізебаерт, Александер Редшельдерс, Гійом Шоентген, Лук’ян Зецевич, Ілан Мбессанг

Центрові: Скай Норульф, Даніель Нтамбве Канута, Мохаммед Тларгі Амрані

Нагадаємо, чоловіча збірна України зазнала поразки в першому матчі на чемпіонаті Європи в Дивізіоні А.

У стартовій грі турніру команда Валерія Плеханова в напруженому клатчі поступилась збірній Німеччині.

Суперники провели рівну першу половину, обмінявшись виграними чвертями – як результат рівний рахунок 29:29 після 20 хвилин матчу. Гра залишалася рівною і після великої перерви, але Німеччині вдавалося утримувати лідерство. Україна знову скоротила відставання і зрівняла рахунок вже наприкінці гри. За 8 секунд до кінця основного часу за рівного рахунку Кличко заробив фол на Фалькенталі, який реалізував два переможних штрафних. Колаволе міг перевести гру овертайм, але обидві свої спроби з лінії за дві секунди до сирени не забив.

Найкращими в складі нашої команди стали капітан Єгор Сушкін, у якого 19 очок та 5 передач (РЕ 21), а також Данііл Сипало, який до 12 очок додав 6 підбирань, 3 блок-шота та 3 перехоплення (РЕ 19).

Чемпіонат Європи. Чоловіки, U-20. Дивізіон А

Іракліон, Греція. Група В

Німеччина – Україна (18:15, 11:14, 15:14, 20:19)

Україна: Сушкін 19 + 5 передач, Сипало 12 + 6 підбирань + 3 перехоплення + 3 блок-шота, Йяму 6, Колаволе 2, Лохманчук 0 — старт, Романиця 9, Кличко 6, Бутко 6, Упир 2, Ліщина 0, Кузнецов 0

Теги: баскетбол

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