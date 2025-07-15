Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Шульга віддав вісім результативних передач в матчі Літньої ліги НБА

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Шульга віддав вісім результативних передач в матчі Літньої ліги НБА
Шульга не здійснив жодної втрати за 25 хвилин ігрового часу

«Бостон» Шульги свій наступний матч у Літній лізі зіграє 18 липня

Український розігруючий «Бостон Селтікс» Максим Шульга набрав 6 очок (0/2 двоочкових, 0/3 триочкових, 6/6 штрафних), 1 підбирання, 8 передач, 1 перехоплення при 4 фолах і рейтингу «плюс-мінус» 0 в матчі Літньої ліги НБА проти «Маямі Хіт» (96:100). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Шульга не здійснив жодної втрати за 25 хвилин ігрового часу. Всього за три матчі в Літній лізі Шульга провів на паркеті 69 хвилин і допустив лише одну втрату, що є важливим показником для основного розігруючого команди.

«Бостон» Шульги свій наступний матч у Літній лізі зіграє 18 липня о 4:00 проти «Лос-Анджелес Лейкерс».

Нагадаємо, чоловіча збірна України U-20 поступилась команді Бельгії в своєму другому матчі групового раунду чемпіонату Європи U-20.

Ключовою в цьому матчі стала четверта чверть. Після рівних 30 хвилин гри, протягом яких максимальне лідерство однієї з команд сягало 8 очок (максимальна перевага України в першій чверті), бельгійці зробили ключовий ривок наприкінці гри. Суперник виграв четверту чверть 20:10, відігравши свій найкращий відтинок в матчі, як в нападі, так і в захисті. Збірна України, яка мала перевагу на старті заключної десятихвилинки, на жаль, втримати цю перевагу не змогла.

У збірної України найефективнішим в цьому матчі став форвард Данііл Сипало, у якого 9 очок, 8 підбирань, 3 передачі, 2 блок-шота та 2 перехоплення в активі (РЕ 17).

Чемпіонат Європи U-20. Дивізіоні А. Група С

Іракліон, Греція

Україна – Бельгія 55:65 (12:10, 19:20, 14:15, 10:20)

Україна: Сипало 9 + 8 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення + 2 блок-шота, Сушкін 9 + 6 передач, Колаволе 8, Бутко 5 + 3 перехоплення, Йяму 2 – старт, Кличко 7, Ліщина 5, Упир 5, Романиця 2, Лохманчук 2, Кузнецов 1

Теги: баскетбол НБА Максим Шульга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У минулому році жіноча національна збірна на етапі Жіночої серії 3х3 в Улан-Баторі стала другою
Стали відомі суперники збірної України з баскетболу 3х3 на етапі Жіночої серії в Улан-Баторі
16 червня, 13:17
Взимку Багатскіс вдруге очолив збірну України
Тренер збірної України з баскетболу припинив роботу у румунському клубі
17 червня, 19:05
Шульга переїхав до США у 2020 році й грав на студентському рівні
Шульга був обраний «Бостон Селтікс» на драфті НБА
27 червня, 09:31
Сейні здивував партнерів та суперників своїм вчинком
Баскетболіст закинув м'яч у власний кошик у вирішальний момент гри чемпіонату світу (відео)
30 червня, 14:17
40-річний Пол – дворазовий олімпійський чемпіон
Легендарний гравець НБА анонсував завершення кар'єри
7 липня, 12:02
Михайлюк (ліворуч) приєднається до збірної України після завершення Літньої ліги НБА
Гравці НБА готові зіграти за збірну України у пре-кваліфікації чемпіонату світу
8 липня, 18:39
Матч Болгарія – Україна відбудеться у пʼятницю, 11 липня
Україна зіграє з Болгарією в наступному матчі чемпіонату Європи з баскетболу U-18
10 липня, 16:55
Касаткіна звинувачують у «змові з метою здійснення комп'ютерного шахрайства» та «участь у шахрайстві»
Депутатка Держдуми заявила, що затримання російського баскетболіста у Франції вигідне Україні
11 липня, 12:51
У грі проти Бельгії Алісія забила ефектний данк двома руками
Справжня фантастика. 17-річна баскетболістка забила ефектний данк двома руками (відео)
Вчора, 13:18

Новини

ФІФА може покарати Луїса Енріке за поведінку у фіналі клубного чемпіонату світу
ФІФА може покарати Луїса Енріке за поведінку у фіналі клубного чемпіонату світу
Ліга націй з волейболу: де і коли дивитися трансляції матчів збірної України
Ліга націй з волейболу: де і коли дивитися трансляції матчів збірної України
Шевченко опублікував фото з італійцем Матерацці, який їздив до Росії у 2024 році
Шевченко опублікував фото з італійцем Матерацці, який їздив до Росії у 2024 році
«Дуже гидко». Очільник НОК Гутцайт прокоментував зміну громадянства Ковтуном
«Дуже гидко». Очільник НОК Гутцайт прокоментував зміну громадянства Ковтуном
Шульга віддав вісім результативних передач в матчі Літньої ліги НБА
Шульга віддав вісім результативних передач в матчі Літньої ліги НБА
Визначився суперник України в плей-оф чемпіонату Європи з баскетболу U20
Визначився суперник України в плей-оф чемпіонату Європи з баскетболу U20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2025
22K
Телешоу коштувало прокурору посади: дружина випадково розкрила незадекларований будинок
17K
«Йшов, як господар». Ліна Костенко розповіла, як зустріла Путіна в Києві
13K
Анталія у паніці: готелі у Туреччині знижують ціни, але туристи не їдуть
13K
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Сьогодні, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
13 липня, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua