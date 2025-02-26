Україна претендує на проведення Ігор нескорених
Калмикова: Україна багато дуже принесе у розвиток ветеранського та адаптивного спорту
Очільниця міністерства у справах ветеранів України Наталія Калмикова заявила, що наша країна претендує на проведення Ігор нескорених Invictus Games. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.com.
«Плани дуже прості – готувати команду на наступні Ігри, які будуть в 2027 у Великій Британії. А далі ми претендуємо на проведення Invictus Games в Україні. Я сподіваюсь, що у нас все зробиться на всіх рівнях для того, щоб цього досягти. Тому що я впевнена, що Україна варта того, щоб бути таким майданчиком, і Україна багато дуже принесе в філософію, в спільноту Invictus і в розвиток ветеранського та адаптивного спорту», – сказала Калмикова.
Нагадаємо, на Іграх Нескорених-2025, які проходили у Канаді, наші спортсмени здобули 32 медалі. Це другий найкращий показник в історії України.
Які медалі здобула Україна на Іграх Нескорених-2025
Українська збірна здобула 32 медалі, з них 12 золотих, 11 срібних та дев'ять бронзових. Ветерани змагалися в 11 дисциплінах, серед яких гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, керлінг плавання та волейбол сидячи.
Результати збірної України на Іграх Нескорених-2025:
- Плавання – п'ять золотих, дві срібні, одна бронзова медаль;
- Лижні перегони – дві золоті, дві срібні, одна бронзова медаль;
- Біатлон – дві золоті, одна срібна, дві бронзові медалі;
- Сноубординг – дві золоті, одна бронзова медаль;
- Гірськолижний спорт – одна золота, дві срібні медалі;
- Веслування на тренажерах – чотири срібні медалі;
- Скелетон – одна бронзова медаль;
- Волейбол сидячи – одна бронзова медаль.
Крім того, учасники української збірної, окрім власної команди, взяли участь у об'єднаній команді Unconquered, разом з представниками інших країн у баскетболі на кріслах колісних, у керлінгу на кріслах колісних, регбі на кріслах колісних та у волейболі сидячи. Команда Unconquered з баскетболу на кріслах колісних, в якій грали два українці: Ілля Пилипенко та Артур Милін, виборола «бронзу»
Переможцем змагань стала збірна США, виборовши 55 нагород, з яких 23 – золоті.
Фундація Invictus Games була заснована принцом Гаррі ще у 2014 році, у перших іграх в Лондоні взяли участь 400 військових-спортсменів із 13 країн світу. У 2017 році до «Ігор Нескорених» приєдналася і Україна.
Нагадаємо, 8 лютого, у перший день Invictus Games (Ігри нескорених), українська збірна розпочала баскетбольним поєдинком на кріслах колісних проти збірної Колумбії та здобула перемогу із рахунком 12:6. Детальніше читайте тут.
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