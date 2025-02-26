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Україна претендує на проведення Ігор нескорених

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Україна претендує на проведення Ігор нескорених
Фундація Invictus Games була заснована принцом Гаррі у 2014 році
фото: savelife.in.ua

Калмикова: Україна багато дуже принесе у розвиток ветеранського та адаптивного спорту

Очільниця міністерства у справах ветеранів України Наталія Калмикова заявила, що наша країна претендує на проведення Ігор нескорених Invictus Games. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.com.

«Плани дуже прості – готувати команду на наступні Ігри, які будуть в 2027 у Великій Британії. А далі ми претендуємо на проведення Invictus Games в Україні. Я сподіваюсь, що у нас все зробиться на всіх рівнях для того, щоб цього досягти. Тому що я впевнена, що Україна варта того, щоб бути таким майданчиком, і Україна багато дуже принесе в філософію, в спільноту Invictus і в розвиток ветеранського та адаптивного спорту», – сказала Калмикова.

Нагадаємо, на Іграх Нескорених-2025, які проходили у Канаді, наші спортсмени здобули 32 медалі. Це другий найкращий показник в історії України.

Які медалі здобула Україна на Іграх Нескорених-2025

Українська збірна здобула 32 медалі, з них 12 золотих, 11 срібних та дев'ять бронзових. Ветерани змагалися в 11 дисциплінах, серед яких гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, керлінг плавання та волейбол сидячи.

Результати збірної України на Іграх Нескорених-2025:

  • Плавання – п'ять золотих, дві срібні, одна бронзова медаль;
  • Лижні перегони – дві золоті, дві срібні, одна бронзова медаль;
  • Біатлон – дві золоті, одна срібна, дві бронзові медалі;
  • Сноубординг – дві золоті, одна бронзова медаль;
  • Гірськолижний спорт – одна золота, дві срібні медалі;
  • Веслування на тренажерах – чотири срібні медалі;
  • Скелетон – одна бронзова медаль;
  • Волейбол сидячи – одна бронзова медаль.

Крім того, учасники української збірної, окрім власної команди, взяли участь у об'єднаній команді Unconquered, разом з представниками інших країн у баскетболі на кріслах колісних, у керлінгу на кріслах колісних, регбі на кріслах колісних та у волейболі сидячи. Команда Unconquered з баскетболу на кріслах колісних, в якій грали два українці: Ілля Пилипенко та Артур Милін, виборола «бронзу»

Переможцем змагань стала збірна США, виборовши 55 нагород, з яких 23 – золоті.

Фундація Invictus Games була заснована принцом Гаррі ще у 2014 році, у перших іграх в Лондоні взяли участь 400 військових-спортсменів із 13 країн світу. У 2017 році до «Ігор Нескорених» приєдналася і Україна.

Invictus Games (Ігри Нескорених) – міжнародний спортивний захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свій військовий обовʼязок. Цьогоріч Ігри приймає Канада, вони триватимуть до 16 лютого. У Ванкувера зібралися ветерани та військовослужбовці з 23 країн.

Нагадаємо, 8 лютого, у перший день Invictus Games (Ігри нескорених), українська збірна розпочала баскетбольним поєдинком на кріслах колісних проти збірної Колумбії та здобула перемогу із рахунком 12:6. Детальніше читайте тут.

Теги: Ігри нескорених Наталія Калмикова Міністерство у справах ветеранів

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