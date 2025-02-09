Ігри нескорених. Збірна України почала змагання зі впевненої перемоги

Це вже сьомі Ігри Нескорених, і п’яті – для України

Ігри Нескорених проходять у канадському Ванкувері

8 лютого, перший день Invictus Games (Ігри нескорених), які цьогоріч приймає Канада, українська збірна розпочала баскетбольним поєдинком на кріслах колісних проти збірної Колумбії та здобула перемогу із рахунком 12:6.

Відкрив рахунок двоочковим кидком Валерій Одайник. Наступні два очки команді приніс Костянтин Копелюк. Збірній Колумбії натомість вдався триочковий, тож рахунок став 4:3. Далі Анатолій Бирко додав у скарбничку два очки, передав естафету Віктору Дикому і потім знову забив двоочковий. Таким чином Україна закінчила першій період із рахунком 10-3. Після перерви наша збірна дещо знизила темп і дозволила колумбійцям взяти два очки. У суперника побільшало гострих моментів, в той час як наші хлопці зазнали декількох падінь. Олександр Андрієнко приніс команді ще два очки. До закінчення матчу колумбійці додали очко за вільний кидок.

Підтримка команди з трибун була шаленою. Організатори на певний час навіть виключили музичний супровід, бо наші вболівальники заспівали «Червону руту». Не забули й традиційні гасла «Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!».

Тож наразі в своїй групі С Україна посіла 1 місце із двома очками. Проте матч двох інших учасників групи – Великої Британії проти «Команди нескорених 3» ще не відбувся. Сьогодні 9 лютого о 18:20 за київським часом Україна проведе наступний свій матч проти «Команди нескорених 3».

Результати інших матчів:

Німеччина – Канада 8:11

Ізраїль – Франція 49:6

Грузія – Австралія 12:9

Нова Зеландія – Команда нескорених 2 16:6

Команда нескорених 1 – Голландія 2:16

Загальна турнірна таблиця наразі така:

Invictus Games (Ігри нескорених) – міжнародні спортивні змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свій військовий обовʼязок. Змагання цьогоріч приймає Канада, вони триватимуть до 16 лютого. У Ванкувера зібралися спортсмени з 21 країни.

На церемонії закриття, яка розпочнеться о 4 ранку за київським часом 17 лютого, вручатимуться медалі переможцям.