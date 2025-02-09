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Ігри нескорених. Збірна України почала змагання зі впевненої перемоги

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Ігри нескорених. Збірна України почала змагання зі впевненої перемоги
Це вже сьомі Ігри Нескорених, і п’яті – для України

Ігри Нескорених проходять у канадському Ванкувері

8 лютого, перший день Invictus Games (Ігри нескорених), які цьогоріч приймає Канада, українська збірна розпочала баскетбольним поєдинком на кріслах колісних проти збірної Колумбії та здобула перемогу із рахунком 12:6.

Відкрив рахунок двоочковим кидком Валерій Одайник. Наступні два очки команді приніс Костянтин Копелюк. Збірній Колумбії натомість вдався триочковий, тож рахунок став 4:3. Далі Анатолій Бирко додав у скарбничку два очки, передав естафету Віктору Дикому і потім знову забив двоочковий. Таким чином Україна закінчила першій період із рахунком 10-3. Після перерви наша збірна дещо знизила темп і дозволила колумбійцям взяти два очки. У суперника побільшало гострих моментів, в той час як наші хлопці зазнали декількох падінь. Олександр Андрієнко приніс команді ще два очки. До закінчення матчу колумбійці додали очко за вільний кидок.

Ігри нескорених. Збірна України почала змагання зі впевненої перемоги фото 1

Підтримка команди з трибун була шаленою. Організатори на певний час навіть виключили музичний супровід, бо наші вболівальники заспівали «Червону руту». Не забули й традиційні гасла «Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!».

Тож наразі в своїй групі С Україна посіла 1 місце із двома очками. Проте матч двох інших учасників групи – Великої Британії проти «Команди нескорених 3» ще не відбувся. Сьогодні 9 лютого о 18:20 за київським часом Україна проведе наступний свій матч проти «Команди нескорених 3».

Результати інших матчів:

  • Німеччина – Канада 8:11
  • Ізраїль – Франція 49:6
  • Грузія – Австралія 12:9
  • Нова Зеландія – Команда нескорених 2 16:6
  • Команда нескорених 1 – Голландія 2:16

Загальна турнірна таблиця наразі така:

Ігри нескорених. Збірна України почала змагання зі впевненої перемоги фото 2

Invictus Games (Ігри нескорених) – міжнародні спортивні змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свій військовий обовʼязок. Змагання цьогоріч приймає Канада, вони триватимуть до 16 лютого. У Ванкувера зібралися спортсмени з 21 країни.

На церемонії закриття, яка розпочнеться о 4 ранку за київським часом 17 лютого, вручатимуться медалі переможцям. 

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Теги: українці медалі Ігри нескорених Збірна України

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