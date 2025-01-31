Україна провела свою збірну на зимові Ігри Нескорених (фото)

Ігри Нескорених – міжнародні змагання для військових і ветеранів з пораненнями чи травмами

У Києві відбулися проводи національної збірної України на зимові Ігри Нескорених. Це будуть перші в історії гібридні змагання, адже цього разу до програми ввійдуть не лише літні, а й зимові види спорту. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Участь у першості, яка відбудеться у канадських містах Вістлер і Ванкувер з 8 по 16 лютого 2025 року братимуть 550 спортсменів із 25 країн. Представники збірних команд братимуть участь в 11 адаптивних видах спорту: легка атлетика, настільний теніс, веслування на тренажерах, паверліфтинг, велоспорт на шосе, волейбол сидячи, баскетбол на кріслах колісних, плавання та регбі у кріслах колісних, а також гірські лижі, сноуборд, біатлон, бігові лижі, скелетон і керлінг на кріслах колісних.

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фото: glavcom.ua

Капітан команди Олександр Андрієнко – капітан поліції, що представляє Донецьку область – побажав спортсменам досягти на змаганнях максимальних результатів.

«Бажаю взяти максимальний максимум. Кожен з вас довів, що переможець. Ви надихаєте побратимів і посестер своїм прикладом. Ви показали, як жити на повну, коли були на межі смерті», – каже він.

Капітан української збірної Олександр Андрієнко фото: glavcom.ua

Ігри Нескорених – міжнародні змагання для військових і ветеранів з пораненнями чи травмами. Вони проводяться у межах проєкту Міністерства у справах ветеранів України за підтримки першої леді Олени Зеленської.

Взяти участь у відборі до збірної України на Іграх Нескорених 2025 могли ветерани та військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Служби безпеки України, а також добровольчих формувань, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій в російсько-українській війні з 2014 року.

Національна збірна 2025

Нагадаємо, Ігри Нескорених – міжнародний спортивний захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали травми чи захворювання, виконуючи свої військові обовʼязки. Від лат. Invictus – «непереможний», «незламний» або «нескорений». «Це слово уособлює нескорений дух чоловіків та жінок, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки на полі бою. Вони пережили важкі випробування, однак не дали їм зламати себе.