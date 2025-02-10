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Ігри Нескорених 2025. Що відомо про перших медалістів з України

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ігри Нескорених 2025. Що відомо про перших медалістів з України
Українські учасники вперше виборюють медалі з баскетболу на кріслах колісних
фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

Пилипенко: Вранці ти йдеш грати баскетбол на кріслах колісних з командою, з якою ніколи не бачився, а ввечері тебе нагороджують медаллю

Команда Афганістан Unconquered, у складі якої грали українці Ілля Пилипенко та Артур Милін, посіла третє місце з баскетболу на кріслах колісних. Про це йдеться на офіційній сторінці української команди Ігор Нескорених.

Ілля Пилипенко розповів про свої емоції від цієї події. «Вранці ти йдеш грати баскетбол на кріслах колісних з командою, з якою ніколи не бачився та не знаєш, звідки вони і як грають. Йдеш з єдиною думкою — отримати задоволення від гри, від процесу та весело провести цей день. А ввечері тебе нагороджують бронзовою медаллю», – написав Пилипенко.

Ветеран та спортсмен додав, що вперше в історії Invictus Games Team Unconquered виграє медалі, а українські учасники вперше виборюють медалі з баскетболу на кріслах колісних.

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фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

Про створення збірної Афганістан Unconquered The Invictus Games Foundation оголосили ще торік. До складу цієї збірної входять ветерани Афганістану, які отримали поранення або захворювання та переїхали після евакуації з Кабула у 2021 році, і ветерани-учасники з інших країн. До цієї команди у різних видах спорту також входять й наші учасники – Олександр Андрощук, Олексій Васильєв, Олексій Василюк, Артур Милін та Ілля Пилипенко.

Нагадаємо, другий день змагань Invictus Games приніс дві бронзові медалі у командному баскетболі у кріслах колісних. Справа в тому, що з 2017 року в «Іграх нескорених» існує практика створення змішаних команд. Цю традицію було започатковано для того, аби ті національні збірні, у яких не вистачає гравців для формування повноцінної команди, все ж таки могли взяти участь у командних видах спорту.

Цього року ситуація склалась дещо по-новому: кістяками аж трьох команд «Нескорених» стали канадійці, британці та американці, в котрих були і національні команди під прапором їх Батьківщини. Справа в тому, що Invictus Games набирають популярності по світу, все більше людей долучаються до руху і в складі національних збірних стає більше охочих взяти участь у певних видах спорту. Тож команда Unconquered 3 сформували шестеро американців та два українці – Артур Милін та Ілля Пилипенко.

На груповому етапі ця команда потрапила в групу С, де окрім неї були збірні Великої Британії, Колумбії та… України. За іронією долі саме у протистоянні збірної України та Unconquered 3 вирішилась доля перепусток у півфінали. Збірна України програла з рахунком 10:4 побратимам, яким місця в команді за «місцем прописки» не знайшлося.

Як відомо, 8 лютого, у перший день Invictus Games (Ігри нескорених), українська збірна розпочала баскетбольним поєдинком на кріслах колісних проти збірної Колумбії та здобула перемогу із рахунком 12:6. Детальніше читайте тут.

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Теги: Афганістан Збірна України українці баскетбол Ігри нескорених Артур поранення медалі

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