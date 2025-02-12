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Ігри нескорених 2025. Урожайний день для України

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Ігри нескорених 2025. Урожайний день для України
У скарбничці збірної України на Іграх нескорених вже 15 медалей. На фото Сергій Гордієвич
фото: Invictus Games

Збірна України за загальною кількістю медалей у зимових видах спорту поступається лише США

Четвертий день змагань Invictus Games (Ігор Нескорених), які проходять у канадському Ванкувері, приніс Україні 15 медалей, з яких шість золотих, п’ять срібних та чотири бронзових.

Найбільш врожайними були для нас біатлон та лижні перегони – по п’ять медалей. Ще три медалі українці вибороли в гірськолижному спорті та дві в сноуборді. Медалі вищого ґатунку спортсмени здобували у кожному зі вказаних видів спорту. Повний комплект нагород Україна має у лижних перегонах стоячи: Володимир Марченко – перше місце п’єдесталу, Ярослав Шаркий – другому, Валерій Одайник – третє. Ярослав Шаркий поступився Володимиру Марченку менше, ніж на секунду. Днем раніше Ілля Гайдук взяв бронзу у скелетоні. Тож українці мають здобутки в усіх зимових видах спорту, змагання з яких за всю історію Invictus Games проходять вперше.

Сергій Гордієвич та принц Гаррі
Сергій Гордієвич та принц Гаррі
фото: Invictus Games

Найбільш «титулованим» серед наших спортсменів на сьогодні є Артур Милін, в активі якого дві бронзові медалі – з баскетболу на кріслах колісних та з біатлону.

За загальною кількістю медалей у зимових видах спорту Україна поступається лише США, у яких 21 медаль.

«Главком» вітає команду і зичить нових перемог! Попереду ще п’ять днів Invictus Games 2025. Сьогодні о 20:30 за київським часом пройде другий змагальний день зі сноуборду та гірськолижного спорту – цього разу змагатимуться спортсмени середнього та просунутого рівнів.

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фото: Invictus Games
Invictus Games (Ігри Нескорених)міжнародний спортивний захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свій військовий обовʼязок. Цьогоріч Ігри приймає Канада, вони триватимуть до 16 лютого. У Ванкувера зібралися ветерани та військовослужбовці з 23 країн.
Теги: медалі поранення Ігри нескорених Україна українці Збірна України Канада біатлон

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