Матч за третє місце проти збірної Великої Британії був дуже напружений та емоційний

Загалом у України наразі 25 медалей різного ґатунку. Більше лише у збірних США та Австралії

В останніх командних змаганнях Invictus Games наполегливість та самовіддача збірної України нарешті трансформувалася в медалі. Перегони були більш ніж драматичні. У групі B, куди потрапила наша команда, були також Польща, Франція, Німеччина та команда «Нескорені 3». Кожен учасник групи мав по два матчі. У результаті наших протистоянь спершу із Францією, потім з Німеччиною, українці набрали максимум очок в групі, здобувши перемогу в обох матчах.

Варто зазначити, що Польща – золотий призер попередніх ігор. І хоча поляки теж здобули дві перемоги, та в них був один програний сет, що і стало вирішальним фактором для виходу з групи. У півфіналі Україна поступається Бразилії і продовжує перегони вже за бронзові нагороди. Але поступитися команді, що зрештою виборола золото, – вартує поваги.

Сам матч за третє місце проти збірної Великої Британії був дуже напружений та емоційний. Перший сет Україна вела впевнено і зрештою закрила рахунком 21:9. А от другий сет більш активно розпочали британці і довгий час наші козаки мусили наздоганяти.

Команди йшли буквально очко в очко. Трибуни, на яких ніде було яблуку впасти, вирували. Якщо десь проходили змагання фанатів, вболівальники України точно мали отримати золото. На 18 хвилині наша команда таки ставить крапку в досить рівній та нервовій боротьбі рахунком 21:17.

Ігри Нескорених 2025. Україна здобула бронзові медалі у волейболі сидячи pic.twitter.com/oxQyVRdi7Y — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 16, 2025

Загалом у України наразі 25 медалей різного ґатунку. Більше лише у збірних США та Австралії. Попереду ще один останній змагальний день: розігруватимуться декілька комплектів нагород із веслування в приміщенні. Окремо дві бронзові медалі Україна має у складі команди «Нескорених» у баскетболі колісному.

10 фото На весь екран

















фото: Invictus Games

У нашій команді рекордсменом із кількості медалей поки що є Ігор Олійник, лейтенант ЗСУ з Києва. Додому він везе подвійний повний комплект: дві золоті, дві срібні та дві бронзові медалі (п’ять у плаванні та одну у сноуборді). В останній день змагань Ігор заявлений ще у двох категоріях з греблі у приміщенні. Тож «Главком» бажаєм спортсмену примножити нагороди!

Invictus Games (Ігри Нескорених) – міжнародний спортивний захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свій військовий обовʼязок. Цьогоріч Ігри приймає Канада, вони триватимуть до 16 лютого. У Ванкувера зібралися ветерани та військовослужбовці з 23 країн.

Нагадаємо, 8 лютого, у перший день Invictus Games (Ігри нескорених), українська збірна розпочала баскетбольним поєдинком на кріслах колісних проти збірної Колумбії та здобула перемогу із рахунком 12:6. Детальніше читайте тут.