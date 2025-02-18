32 причини для радості. Зеленський привітав учасників «Ігор нескорених»

Збірна України змагалася в 11 видах спорту і здобула 32 медалі

У Канаді закінчилися Ігри нескорених-2025, на яких українську збірну представляли 35 ветеранів і ветеранок. Президент України Володимир Зеленський заявив, що пишається «всіма нашими хлопцями й дівчатами».

«Вони змагалися в 11 видах спорту і здобули 32 медалі: 12 золотих, 11 срібних і дев'ять бронзових. Це результат не лише місяців тренувань і реабілітації, а й українського характеру та духу. Нескореність і сила – це про вас, про українців і українок», – зауважив президент.

Зеленський підсумував: «Пишаюся всіма нашими хлопцями й дівчатами. Дякую за такі важливі перемоги!».

Нагадаємо, вчора збірна України завершила виступ на Іграх Нескорених-2025, які проходили у Канаді. Наші спортсмени здобули 30 медалей. Це другий найкращий показник в історії України.