Головна Спорт Новини
search button user button menu button

32 причини для радості. Зеленський привітав учасників «Ігор нескорених»

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
32 причини для радості. Зеленський привітав учасників «Ігор нескорених»
Українські спортсмени здобули три десятки медалей на Іграх Нескорених
фото: скріншот з відео

Збірна України змагалася в 11 видах спорту і здобула 32 медалі

У Канаді закінчилися Ігри нескорених-2025, на яких українську збірну представляли 35 ветеранів і ветеранок. Президент України Володимир Зеленський заявив, що пишається «всіма нашими хлопцями й дівчатами».

«Вони змагалися в 11 видах спорту і здобули 32 медалі: 12 золотих, 11 срібних і дев'ять бронзових. Це результат не лише місяців тренувань і реабілітації, а й українського характеру та духу. Нескореність і сила – це про вас, про українців і українок», – зауважив президент.

Зеленський підсумував: «Пишаюся всіма нашими хлопцями й дівчатами. Дякую за такі важливі перемоги!».

Нагадаємо, вчора збірна України завершила виступ на Іграх Нескорених-2025, які проходили у Канаді. Наші спортсмени здобули 30 медалей. Це другий найкращий показник в історії України.

Читайте також:

Теги: Ігри нескорених Україна спорт ветеран Володимир Зеленський українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ПАРЄ прийняла важливу резолюцію
ПАРЄ визнає Путіна терористом: що означає нова резолюція для України
31 сiчня, 17:25
Родини з доходом, що не перевищує два прожиткові мінімуми, можуть розраховувати на більшу суму субсидії
Деякі українці з 29 січня отримуватимуть нову субсидію
19 сiчня, 08:08
Проросійський політик Юрій Бойко – один з тих, проти кого запроваджено санкції
Політики, співаки та пропагандисти: хто потрапив під санкції РНБО (список)
19 сiчня, 15:30
Очільник України закликав Європу більше працювати з Америкою та іншими партнерами у світі щодо енергоресурсів
Зеленський назвав один із найважливіших ключів до миру в Україні
23 сiчня, 20:14
Вважався зниклим безвісти з березня 2022 року, проте на початку 2025 року вдалося підтвердити його загибель
Був безвісти зниклим майже три роки. На фронті загинув ексдепутат Олег Кузенко
24 сiчня, 11:07
З тяжкими травмами голови та тіла українця госпіталізували, але 31 січня він помер
У Словаччині до смерті побили українця: МЗС не виключає мотиву етнічної ворожнечі
3 лютого, 19:59
Наслідки ворожої атаки на Київ, 12 лютого 2025 р.
Україна пережила масовану нічну атаку: подробиці від Повітряних сил
12 лютого, 09:11
Венс зробив заяву щодо відправлення американських військових в Україну
США перекинуть війська до України? Заява віцепрезидента Венса
14 лютого, 20:29
Правоохоронці провели 50 обшуків по усій Молдові
Воювали у складі «Вагнера» з 2014 року: правоохоронці викрили 85 громадян Молдови
14 лютого, 16:45

Новини

32 причини для радості. Зеленський привітав учасників «Ігор нескорених»
32 причини для радості. Зеленський привітав учасників «Ігор нескорених»
Захисники України ліквідували російського окупанта та майстра спорту з важкої атлетики
Захисники України ліквідували російського окупанта та майстра спорту з важкої атлетики
Другий найкращий показник в історії України. Збірна завершила участь в Іграх Нескорених
Другий найкращий показник в історії України. Збірна завершила участь в Іграх Нескорених
Федерація шахів Росії організовує показ пропагандистського фільму про окупацію Маріуполя
Федерація шахів Росії організовує показ пропагандистського фільму про окупацію Маріуполя
У 17 років важила 27 кг. В Австралії батьки роками морили голодом доньку-балерину
У 17 років важила 27 кг. В Австралії батьки роками морили голодом доньку-балерину
Хокеїсти США та Канади влаштували декілька бійок на перших секундах матчу
Хокеїсти США та Канади влаштували декілька бійок на перших секундах матчу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 лютого: ситуація на фронті
63K
Штраф 1500 євро за купальник: Португалія засмутила туристів новими правилами
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 лютого 2025
14K
У Болгарії туристичний сезон опинився під загрозою
8809
Не припинення вогню. Нардеп назвав умови для скасування в Україні воєнного стану
7837
Працівники ДБР повідомили про підозру співробітнику Миколаївського районного ТЦК

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Сьогодні, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
16 лютого, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 лютого, 00:00

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua