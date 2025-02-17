Другий найкращий показник в історії України. Збірна завершила участь в Іграх Нескорених
Збірна України посіла третє місце у загальному медальному заліку
Збірна України завершила виступ на Іграх Нескорених-2025, які проходили у Канаді. Наші спортсмени здобули 30 медалей. Це другий найкращий показник в історії України.
Які медалі здобула Україна
Українська збірна здобула 30 медалей, з них 12 золотих, 11 срібних та сім бронзових. Ветерани змагалися в 11 дисциплінах, серед яких гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, керлінг плавання та волейбол сидячи.
Результати збірної України на Іграх Нескорених-2025:
- Плавання – п'ять золотих, дві срібні, одна бронзова медаль;
- Лижні перегони – дві золоті, дві срібні, одна бронзова медаль;
- Біатлон – дві золоті, одна срібна, дві бронзові медалі;
- Сноубординг – дві золоті, одна бронзова медаль;
- Гірськолижний спорт – одна золота, дві срібні медалі;
- Веслування на тренажерах – чотири срібні медалі;
- Скелетон – одна бронзова медаль;
- Волейбол сидячи – одна бронзова медаль.
Збірна України посіла третє місце у загальному медальному заліку Ігор Нескорених-2025. Переможцем змагань стала збірна США, виборовши 55 нагород, з яких 23 – золоті.
Фундація Invictus Games була заснована принцом Гаррі ще у 2014 році, у перших іграх в Лондоні взяли участь 400 військових-спортсменів із 13 країн світу. У 2017 році до «Ігор Нескорених» приєдналася і Україна.
Нагадаємо, 8 лютого, у перший день Invictus Games (Ігри нескорених), українська збірна розпочала баскетбольним поєдинком на кріслах колісних проти збірної Колумбії та здобула перемогу із рахунком 12:6. Детальніше читайте тут.
До слова, Олександр Андрощук, представник Київщини, виборов золоту медаль у сноубордингу на «Іграх Нескорених -2025».
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