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    Україна виграла першу нагороду на чемпіонаті Європи з боротьби (відео)

    • Іван Вербицький
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    Василь Шуптар ґарантував українським вільникам мінімум одну нагороду - Україна виграла першу нагороду на чемпіонаті Європи з боротьби (відео)
    Василь Шуптар ґарантував українським вільникам мінімум одну нагороду
    unitedworldwrestling.org

    Втретє у кар'єрі призером чемпіонату континенту став житомирянин Василь Шуптар

    У Бухаресті (Румунія) розіграні перші комплекти нагород на чемпіонаті Європи з боротьби. Як уже повідомляв «Главком», право брати участь у медальних поєдинках здобули відразу п'ятеро українських представників вільного стилю. Проте за підсумками вечірньої сесії 9 квітня нагороду ґарантував собі лише один із них. Ще двоє українців шанси стати призерами континентальної першості втратили остаточно.

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    Бронзу в категорії до 65 кг здобув 28-річний житомирянин Василь Шуптар, котрий у сутичці за третє місце переміг 4:0 відверто посереднього польського борця Кшиштофа Бєнковскі. Зауважимо, що для Шуптара то вже третя медаль континентального рівня: вперше бронзу чемпіонату Європи він брав у 2014-му, а в 2015-му ставав третім на Європейських іграх. Також Василь був бронзовим призером чемпіонату світу-2015.

    Ще двоє українців, які боролися сьогодні у бронзових фіналах, свої шанси на медалі втратили. Так, одесит Семен Радулов (вагова категорія - до 70 кг), який був бронзовим призером Євро-2016, поступився 0:6 чемпіонові Європи-2016 Маґомедмураду Ґаджієву, який представляє Польщу.

    Львів'янин Олексій Доманицький (до 79 кг) нагоду поборотися за медаль отримав великою мірою завдяки тому, що в його категорії боролося надто мало учасників. Втім, вище голови українець не стрибнув: чемпіонові Європи-2016 серед молоді до 23-х років Мугаммету Нурі Котаноґлу з Туреччини Олексій програв 1:5.

    Ще двоє українців боролися у півфіналах. Але в обох випадках перемогти своїх суперників наші борці не змогли. Особливо прикро за донеччанина Олександра Хоцянівського (до 125 кг), котрий боровся з переможцем двох останніх чемпіонатів світу, бронзовим призером Олімпіади-2016 Ґено Петріашвілі з Грузії. Титулований суперник, поступаючись 0:2, переміг з мінімальною перевагою - 3:2. Тепер у сутичці за бронзу Хоцянівський увечері 10 квітня побореться з переможцем пари Даніель Ліґеті (Угорщина) - Роберт Баран (Польща).

    Василь Михайлов (до 74 кг) програв у півфіналі 2:4 Зелімхану Хаджієву, який представляє Францію. Сутичку за бронзу Василь теж проведе у середу ввечері.

    Серед решти українців крізь втішний турнір до сутичок за бронзу ще мають змогу пробитися Володимир Буруков (до 61 кг) і Богдан Грицай (до 92 кг).

    Тарас Маркович (до 57 кг), Мраз Джафарян (до 86 кг), Муразі Мчедлідзе (до 97 кг) припинили боротьбу на ранніх стадіях.

    Зауважимо, що з середи, 10 квітня, у боротьбу на чемпіонаті Європи в Бухаресті вступають жінки, де українки традиційно є фаворитками майже в усіх вагових категоріях.   

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