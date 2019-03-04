Українські вільники в Болгарії: могутній Андрійцев і ще чотири призери (відео)

Півфінальна сутичка Валерія Андрійцева з дворазовим чемпіоном світу Резою Яздані з Ірану стала окрасою турніру FARS

Призер Олімпіади-2012 продемонстрував надзвичайно сильну боротьбу

У болгарському місті Русе завершився крупний міжнародний Меморіал з вільної боротьби пам'яті Дана Колова і Ніколи Петрова. Українські борці повернулися з цих змагань з п'ятьма нагородами.

Виділити варто найперше друге місце срібного призера Олімпіади-2012 Валерія Андрійцева (до 97 кг). З кількох причин. Головна з них - найвищий рівень суперництва, чого в інших наших медалістів не було. Крім того, не треба забувати, що 32-річний борець продовжує відновлення після тривалого лікування. Місяць тому він теж був фіналістом Ґран-прі Франції. Проте тоді у Ніцці склад учасників був не настільки представницьким, як зараз у Русе.

Боротьбу Валерій розпочав з перемоги над бронзовим призером чемпіонату Азії-2017 Мін-Воном Сео з Кореї - 5:2.

Андрійцев (Україна) - Мін-Вон Сео (Корея)

В 1/8 фіналу були переконливі 7:0 над росіянином Ігорем Овсянніковим.

Андрійцев (Україна) - Овсянніков (РФ)

Важку чвертьфінальну сутичку в досвідченого грузина Звіаді Метревелі Андрійцев виграв 3:2.

Андрійцев (Україна) - Метревелі (Грузія)

У півфіналі Валерій зійшовся зі старим знайомим за півфіналом Олімпіади у Лондоні, дворазовим чемпіоном світу Резою Яздані з Ірану. Перемігши чинного чемпіона планети тоді, в 2012-му, Андрійцев створив справжню сенсацію. Напружений поєдинок зараз завершився звитягою українця 5:4.

Андрійцев (Україна) - Яздані (Іран)

Нарешті фінал і сутичка з іще одним дворазовим чемпіоном світу, чинним олімпійським чемпіоном Кайлом Снайдером зі США. Американець виграв 4:0, але враховуючи, що Андрійцев набирає форму, його теперішня боротьба виглядала обнадійливо.

Андрійцев (Україна) - Снайдер (США)

Зауважимо, що в категорії до 97 кг українців на п'єдесталі було відразу двоє. Муразі Мчедлідзе, поступившись у чвертьфіналі тому ж Снайдеру (5:8), здобув бронзу, добравшись до медальної сутички через втішний турнір. У поєдинку за третє місце Муразі достроково, 10:0, здолав турка Бакі Шахіна.

Мчедлідзе (Україна) - Снайдер (США)

Ще одним фіналістом став 28-річний супертяж Олександр Хоцянівський (категорія - до 125 кг), котрий при цьому переміг у чвертьфіналі чинного чемпіона світу U23 Саїда Ґамідова з Росії - 9:1.

Хоцянівський (Україна) - Ґамідов (Росія)

У фіналі Олександр поступився Парвізу Гадібасманжу з Ірану - 4:6.

Хоцянівський (Україна) - Гадібасманж (Іран)

У найлегшій ваговій категорії до 57 кг бронзу здобув представник Київщини Армен Аракелян. Загалом він виграв на болгарських килимах три сутички, а програв лише майбутньому чемпіонові - Беці Буджіашвілі з Грузії. У сутичці за третє місце Аракелян переміг француза Зохеїра ель-Уаррака - 12:8.

Аракелян (Україна) - ель-Уаррак (Франція)

Куди більшою несподіванкою стала інша бронза. Та, що її здобув представник категорії до 61 кг Володимир Буруков з Одещини. Програвши у чвертьфіналі 0:11 індійцеві Сендеепу Томару, наш борець крізь втішний турнір добрався до бронзового фіналу і переміг там 3:2 Мініра Реджепа Акташа з Туреччини.

Буруков (Україна) - Акташ (Туреччина)

Мав шанси потрапити до трійки призерів досвідчений львів'янин Андрій Квятковський (до 70 кг). Він виграв дві сутички, зокрема здолав основного свого внутрішнього конкурента Семена Радулова з Одещини - 8:4. Однак під час півфінального поєдинку з Анзором Закуєвим з Росії (1:4) Квятковський травмувався і на сутичку за бронзу проти американця Джеймса Ґріна вийти не зміг.

Квятковський (Україна) - Радулов (Україна)

Зауважимо, що Меморіал Колова-Петрова був одним із відбірних етапів на чемпіонат Європи. Ціла група борців ці змагання провалила. Ось перерахунок цих прізвищ: Тарас Маркович (до 57 кг), Петро Білейчук і Ярослав Гурський (обидва - до 61 кг), Василь Шуптар, Ґор Оґаннесян і Ерік Арушанян (усі - до 65 кг), уже згадуваний Семен Радулов (до 70 кг), Іван Кусяк, Алі Закарієв і Василь Михайлов (до 74 кг), Олександр Доманицький (до 79 кг), Мраз Джафарян (до 86 кг), Богдан Грицай (до 92 кг).

Зауважимо, що завтра, 5 березня, в сербському Нові-Саді стартує чемпіонат Європи U23, на якому серед українських вільників треба виділити бронзового призера дорослого чемпіонату світу-2017 Андрія Яценка, котрий представляє найлегшу вагу до 57 кг.

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