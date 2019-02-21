Жан Беленюк розповів, як багато рідини випиває впродовж одного тренування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жан Беленюк не лінується ділитися досвідом зі своїми фанатами Instagram Жана Беленюка

Український борець ділиться практичною порадою

Чемпіон світу-2015, срібний призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро-2016 року, борець греко-римського стилю Жан Беленюк розповів на власній сторінці в Instagram, скільки води він випиває під час тренування.

«Коли йду на килимове тренування, у мене з собою завжди термос з гарячим чаєм і мінімум півтори літри звичайної води, найчастіше це відфільтрована вода з домашньої свердловини, вкрай рідко додаю різні ізотоніки, або bcaa, - пише Жан. - Під час коротких перерв, між завданнями на килимі, п'ю воду, після основної роботи тішу себе ароматним чаєм, з невеликим додаванням цукру, хоча поза тренуваннями п'ю чай без нього.

Одним словом, сумарно за одне тренування випиваю близько 2,5 літри рідини. Протягом дня п'ю воду виключно за власним бажанням, не сильно підраховуючи літраж випитого. Єдине, що намагаюся робити щоденно - склянка води натще серце перед сніданком. Кажуть, це корисно. Наскільки!? Хто його знає? Будьте здорові і пийте стільки, скільки хочеться».

Нагадаємо, що торік Жан Беленюк виграв срібло чемпіонату світу.