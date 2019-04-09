Відразу п’ятеро українських борців виступатимуть у медальних сутичках чемпіонату Європи (відео)



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Василь Шуптар розпочав чемпіонат Європи з впевненої перемоги над іспанцем Хуаном Пабло Ґонсалесом unitedworldwrestling

Українська команда виступає без двох найсильніших представників

У румунській столиці Бухаресті стартував чемпіонат Європи з трьох видів боротьби. Першими суперечку за медалі розпочали представники вільного стилю.

Позаду півтора змагальних дні, впродовж яких п’ятеро українських борців отримали право виступати в медальних сутичках.

Бронзовий призер чемпіонату світу-2015 Василь Шуптар, який представляє вагову категорію до 65 кг, сьогодні ввечері побореться за нагороду з поляком Кшиштофом Бєнковскі. На шляху до цього поєдинку Василь переміг відверто слабких Хуана Пабло Ґонсалеса з Іспанії (4:0), Абделлатіфа Мансура з Італії (10:0), але програв першому ж достойному опоненту – турку Салагаттіну Кіліджшаллаяну (6:9).

Семен Радулов (до 70 кг) у першій сутичці зборов білоруса Георгія Колієва (3:10), потім програв туркові Мустафі Кайї (4:9), а втішний турнір розпочав з перемоги над румуном Євгенієм Волковим (10:2). У сутичці за бронзу Радулов зійдеться з представником Польщі Маґомедмурадом Ґаджієвим.

Олексій Доманицький (до 79 кг) за третє місце посперечається з турком Мугамметом Нурі Котаноґлу. Правда, якимось видатним це досягнення українця з огляду на те, що у його ваговій категорії виступає всього 11 борців, не назвеш. Олексій здолав 12:0 Дана Ора Цесарскі з Ізраїлю і програв 0:7 росіянину Ахмеду Ґаджімаґомедову.

Ще двоє українців зберігають шанси навіть на золото. Сьогодні ввечері вони боротимуться у півфіналах. Василь Михайлов (до 74 кг) переміг словака Якуба Сікору (12:1) і білоруса Азамата Нурікова (5:3) й тепер посперечається за місце в фіналі з представником Франції Зелімханом Хаджієвим.

Супертяж Олександр Хоцянівський (до 125 кг) здолав грека Йоанніса Карьотакіса (10:0) і німця Ніка Матухіна (5:1). У півфіналі найдосвідченіший з представників нашої команди боротиметься з переможцем двох останніх чемпіонатів світу Ґено Петріашвілі з Грузії.

Тарас Маркович (до 57 кг), Володимир Буруков (до 61 кг) і Муразі Мчедлідзе (до 97 кг) шанси на медалі вже втратили. Мраз Джафарян (до 86 кг) і Богдан Грицай (до 92 кг) наразі ще сподіваються, що суперники, які їх здолали, переможуть у півфіналі і дадуть змогу продовжити боротьбу у втішному турнірі.

Додамо, що двоє найсильніших українських борців вільного стилю – бронзовий призер чемпіонату світу-2017 Андрій Яценко (до 57 кг) і срібний призер Олімпіади-2012 Валерій Андрійцев (до 97 кг) – чемпіонат Європи пропускають.

Завтра, 10 березня, боротьбу на чемпіонаті Європи розпочнуть представниці жіночої боротьби.

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