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Жіноча Ліга націй: де дивитися гру збірних України та Чехії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Жіноча Ліга націй: де дивитися гру збірних України та Чехії
Наша команда стартувала з двох перемог – над Албанією (2:1) та Хорватією (2:1)

Пряма трансляція поєдинку Україна – Чехія на YouTube-каналі УАФ розпочнеться сьогодні о 19:00

Сьогодні, 4 квітня, у польському місті Польковиці на Міському стадіоні, формально в рідних стінах, жіноча збірна України проведе третій поєдинок Ліги націй-2025, із Чехією. Про це повідомляє «Главком» з посилання на УАФ.

Наша команда стартувала в турнірі з двох перемог – над Албанією (2:1) та Хорватією (2:1). Тепер же підопічні Володимира Пятенка проведуть одразу дві гри проти Чехії.

Перший поєдинок відбудеться сьогодні, 4 квітня, у польському місті Польковиці на Міському стадіоні (Stadion Miejski w Polkowicach), який є домашнім для місцевого клубу «Гурнік». Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Виїзний для синьо-жовтих матч пройде 8 квітня в чеському містечку Усті-над-Лабем на Міському стадіоні (Městský Stadion). Він є домашнім для ФК «Усті-над-Лабем». Початок – о 18:30 за Києвом.

Напередодні синьо-жовті вирушили на короткочасний збір до Польщі. Через пошкодження не зможе допомогти команді Таміла Хімич, яку оперативно замінила Яна Малахова. Через сімейні обставини розташування збірної залишила Любов Шматко, проте в тренерському штабі розраховують на її повернення до другої гри.

Де дивитися гру Україна – Чехія

Пряма трансляція поєдинку Україна – Чехія на YouTube-каналі УАФ розпочнеться сьогодні о 19:00.

Склад жіночої збірної України 

Воротарі: Катерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дар'я Келюшик («Колос» Ковалівка), Дарина Бондарчук («Металіст 1925» Харків).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі – «Ворскла» Полтава), Дар’я Апанащенко, Ольга Басанська (обидві – «Металіст 1925» Харків), Любов Шматко («Фомгет», Туреччина).

Півзахисники: Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві – «Колос» Ковалівка), Яна Калініна («Ворскла» Полтава), Вікторія Гірин, Юлія Шевчук, Натія Панцулая, Анна Петрик (усі – «Металіст 1925» Харків), Ніколь Козлова («Глазго Сіті», Шотландія), Юлія Христюк («Олд Домініон», США), Яна Малахова («Мура Нона», Словенія).

Нападники: Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Єлизавета Молодюк («Металіст 1925» Харків), Ольга Овдійчук («Фомгет», Туреччина), Інна Глущенко («Лілль», Франція).

Як повідомлялося, українська футболістка Любов Шматко не візьме участі у першому з двох матчів жіночої Ліги націй через загибель брата на війні.

Теги: жіночий футбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

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