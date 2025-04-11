У Чилі два вболівальники загинули біля стадіону перед матчем Кубка Лібертадорес

Група фанатів спробувала прорватися на територію стадіону та знесла огорожу, під якою опинилися люди

Перед матчем Кубка Лібертадорес між чилійським «Коло-Коло» та бразильською «Форталезою» сталася трагедія – загинули двоє вболівальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Інцидент стався біля стадіону «Монументаль» у Сантьяго, де група фанатів спробувала прорватися всередину та знесла огорожу, під якою опинилися люди. Один вболівальник загинув на місці, другий помер у лікарні.

Незважаючи на трагедію, матч розпочався за розкладом, але пізніше був зупинений на 70-й хвилині через заворушення на трибунах – глядачі кидали предмети на поле.

Американська конфедерація футболу висловила співчуття сім'ям загиблих і назвала інцидент трагедією.

«Коло-Коло» є чинним чемпіоном Чилі.

Нагадаємо, під час матчу Кубка Перу з футболу гравець «Реал Титану» Хелар Гонсалес Альтамірано трагічно загинув після зіткнення з воротарем команди-суперника.

На 70-й хвилині зустрічі проти клубу «Дефенсор Нуева» 21-річний Гонсалес вів боротьбу у повітрі за м'яч, але отримав сильний удар у голову. Втративши свідомість, хлопець впав на поле, після чого його терміново доправили до лікарні. Все ж, за дві доби футболіст помер через розрив артерії в мозку.

Представники клубу «Реал Титан» висловили глибоку скорботу в соціальних мережах, зазначивши, що Гонсалес назавжди залишиться в їхній пам'яті як віддана футболу людина та лідер команди, який також ніжно любив свою родину.