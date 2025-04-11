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У Чилі два вболівальники загинули біля стадіону перед матчем Кубка Лібертадорес

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Чилі два вболівальники загинули біля стадіону перед матчем Кубка Лібертадорес
Інцидент стався біля стадіону «Монументаль» у Сантьяго
фото: «Коло-Коло»

Група фанатів спробувала прорватися на територію стадіону та знесла огорожу, під якою опинилися люди

Перед матчем Кубка Лібертадорес між чилійським «Коло-Коло» та бразильською «Форталезою» сталася трагедія – загинули двоє вболівальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Інцидент стався біля стадіону «Монументаль» у Сантьяго, де група фанатів спробувала прорватися всередину та знесла огорожу, під якою опинилися люди. Один вболівальник загинув на місці, другий помер у лікарні.

Незважаючи на трагедію, матч розпочався за розкладом, але пізніше був зупинений на 70-й хвилині через заворушення на трибунах – глядачі кидали предмети на поле.

Американська конфедерація футболу висловила співчуття сім'ям загиблих і назвала інцидент трагедією.

«Коло-Коло» є чинним чемпіоном Чилі.

Нагадаємо, під час матчу Кубка Перу з футболу гравець «Реал Титану» Хелар Гонсалес Альтамірано трагічно загинув після зіткнення з воротарем команди-суперника.

На 70-й хвилині зустрічі проти клубу «Дефенсор Нуева» 21-річний Гонсалес вів боротьбу у повітрі за м'яч, але отримав сильний удар у голову. Втративши свідомість, хлопець впав на поле, після чого його терміново доправили до лікарні. Все ж, за дві доби футболіст помер через розрив артерії в мозку.

Представники клубу «Реал Титан» висловили глибоку скорботу в соціальних мережах, зазначивши, що Гонсалес назавжди залишиться в їхній пам'яті як віддана футболу людина та лідер команди, який також ніжно любив свою родину.

Теги: смерть Кубок Лібертадорес НОВИНИ ФУТБОЛУ

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