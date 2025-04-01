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40 яєць. У Норвегії найкращий гравець матчу отримав оригінальний приз

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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40 яєць. У Норвегії найкращий гравець матчу отримав оригінальний приз
Незвичний приз де Бур отримав від спонсора «Брюне» – компанії Steinsland & Co
фото: brynefk.no

Голкіперу де Буру, який відбив пенальті, вручили чотири десятки яєць

Голкіпер «Брюне» Ян де Бур був визнаний найкращим гравцем матчу чемпіонату Норвегії проти «Буде-Глімта» і отримав доволі незвичайний приз від спонсора своєї команди. Про це повідомляє «Главком».

Зустріч першого туру відбулася в неділю, 30 березня, і завершилася з рахунком 1:0 на користь «Буде-Глімта».

Як нагороду де Буру, який відбив пенальті та зробив ще три сейви, вручили чотири десятки яєць.

Варто зазначити, що такий незвичний приз де Бур отримав від спонсора «Брюне» – компанії Steinsland & Co, яка спеціалізується на постачанні яєць і курчат.

Нагадаємо, минулого вікенду у складах своїх закордонних клубів на поле виходило шість із десяти легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії.

У суботу, 29 березня, у 30-му турі італійської Серії A гол Артема Довбика (замінений на 84-й хвилині) приніс його «Ромі» перемогу (1:0) у гостьовому матчі з «Лечче».

У 29-му турі іспанської Ла Ліги «Реал» Андрія Луніна (повний матч) переміг удома «Леганес» — 3:2.

У неділю, 30 березня, у тому ж чемпіонаті Іспанії «Жирона» Віктора Циганкова (замінений на 71-й хвилині) програла виїзне каталонське дербі «Барселоні» – 1:4.

«Борнмут» Іллі Забарного (повний матч) не зміг пробитися до півфіналу Кубку Англії, програвши домашній чвертьфінальний поєдинок «Манчестер Сіті» (1:2).

У стартовому турі чемпіонської частини грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (замінений на 65-й хвилині) обіграв удома «Панатінаїкос» (4:2), а наш форвард записав до свого активу одразу два забиті м’ячі (перший і третій голи своєї команди).

У заокеанській МЛС «Остін» Олександра Сватка (замінений на 80-й хвилині) переміг на виїзді «Сент-Луїс Сіті» – 1:0.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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