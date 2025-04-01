40 яєць. У Норвегії найкращий гравець матчу отримав оригінальний приз
Голкіперу де Буру, який відбив пенальті, вручили чотири десятки яєць
Голкіпер «Брюне» Ян де Бур був визнаний найкращим гравцем матчу чемпіонату Норвегії проти «Буде-Глімта» і отримав доволі незвичайний приз від спонсора своєї команди. Про це повідомляє «Главком».
Зустріч першого туру відбулася в неділю, 30 березня, і завершилася з рахунком 1:0 на користь «Буде-Глімта».
Як нагороду де Буру, який відбив пенальті та зробив ще три сейви, вручили чотири десятки яєць.
Варто зазначити, що такий незвичний приз де Бур отримав від спонсора «Брюне» – компанії Steinsland & Co, яка спеціалізується на постачанні яєць і курчат.
Нагадаємо, минулого вікенду у складах своїх закордонних клубів на поле виходило шість із десяти легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії.
У суботу, 29 березня, у 30-му турі італійської Серії A гол Артема Довбика (замінений на 84-й хвилині) приніс його «Ромі» перемогу (1:0) у гостьовому матчі з «Лечче».
У 29-му турі іспанської Ла Ліги «Реал» Андрія Луніна (повний матч) переміг удома «Леганес» — 3:2.
У неділю, 30 березня, у тому ж чемпіонаті Іспанії «Жирона» Віктора Циганкова (замінений на 71-й хвилині) програла виїзне каталонське дербі «Барселоні» – 1:4.
«Борнмут» Іллі Забарного (повний матч) не зміг пробитися до півфіналу Кубку Англії, програвши домашній чвертьфінальний поєдинок «Манчестер Сіті» (1:2).
У стартовому турі чемпіонської частини грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (замінений на 65-й хвилині) обіграв удома «Панатінаїкос» (4:2), а наш форвард записав до свого активу одразу два забиті м’ячі (перший і третій голи своєї команди).
У заокеанській МЛС «Остін» Олександра Сватка (замінений на 80-й хвилині) переміг на виїзді «Сент-Луїс Сіті» – 1:0.
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