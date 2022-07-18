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    Україна вперше здобула «золото» чемпіонату Європи U20 з пляжного волейболу

    Українки здобули &laquo;золото&raquo; чемпіонату Європи U20 з пляжного волейболу - Україна вперше здобула «золото» чемпіонату Європи U20 з пляжного волейболу
    Українки здобули «золото» чемпіонату Європи U20 з пляжного волейболу
    фото: facebook.com/groups/bvbua

    Українки Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко стали переможницями континентальної першості з пляжного волейболу серед спортсменок віком до 20 років

    Українки Ангеліна хміль і Тетяна Лазаренко виграли молодіжний чемпіонат Європи з пляжного волейболу. Про це повідомляє Європейська конфедерація волейболу.

    Наші спортсменки впевнено вийшли з групи, перемігши Литву (2:0), Норвегію (2:0) та Угорщину (2:1). У матчах плей-офф українки здолали швейцарок, іспанок і естонок.

    У фіналі українським волейболісткам протистояли латвійки Даніела Константинова і Льова Ебере. Хміль і Лазаренко обіграли суперниць у двох сетах – 21:13, 21:17.

    Таким чином Україна вперше завоювала золоті медалі чемпіонату Європи з волейболу у віковій категорії U-20.

    Нагадаємо, чемпіонат України з волейболу завершено достроково.

    Таке рішення ухвалив виконавчий комітет ФВУ через воєнний стан, введений у країні у зв’язку з вторгненням у країну кремлівських військ.

    До слова, російський гімнаст Іван Куляк дискваліфікований на рік за виступ на етапі Кубка світу в Досі з літерою Z на формі.

    Теги: спорт чемпіонат Європи Україна пляжний волейбол золото Ангеліна Хміль Тетяна Лазаренко
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    Україна вперше здобула «золото» чемпіонату Європи U20 з пляжного волейболу