Україна вперше здобула «золото» чемпіонату Європи U20 з пляжного волейболу

Українки Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко стали переможницями континентальної першості з пляжного волейболу серед спортсменок віком до 20 років

Українки Ангеліна хміль і Тетяна Лазаренко виграли молодіжний чемпіонат Європи з пляжного волейболу. Про це повідомляє Європейська конфедерація волейболу.

Наші спортсменки впевнено вийшли з групи, перемігши Литву (2:0), Норвегію (2:0) та Угорщину (2:1). У матчах плей-офф українки здолали швейцарок, іспанок і естонок.

У фіналі українським волейболісткам протистояли латвійки Даніела Константинова і Льова Ебере. Хміль і Лазаренко обіграли суперниць у двох сетах – 21:13, 21:17.

Таким чином Україна вперше завоювала золоті медалі чемпіонату Європи з волейболу у віковій категорії U-20.

Нагадаємо, чемпіонат України з волейболу завершено достроково.

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До слова, російський гімнаст Іван Куляк дискваліфікований на рік за виступ на етапі Кубка світу в Досі з літерою Z на формі.