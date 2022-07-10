Україна здобула чергове каратистське «золото» на Всесвітніх іграх

Аніта Серьогіна слідом за Анжелікою Терлюгою принесла Україні другу золоту медаль з карате на ХІ Всесвітніх іграх

Другу золоту медаль України у карате знову принесла одеситка

Українська каратиста Аніта Серьогіна стала переможницею ХІ Всесвітніх ігор у змаганні категорії до 61 кг. Про це повідомляє офіційний сайт Всесвітніх ігор, які відбуваються у американському місті Бірмінгем.

У фінальному поєдинку Серьогіна з рахунком 3:2 перемогла представницю Перу Алехандру Гранде.

На цей момент Україна займає друге місце у загальному медальному заліку. На рахунку вітчизняних спортсменів 6 золотих медалей, 6 срібних і 5 бронзових. 17 медалей різного ґатунку – це найвищий показник серед усіх команд,

Нагадаємо, що це каратистське «золото» стало для України третім в історії Всесвітніх ігор.

У 2017 році чемпіоном став Станіслав Горуна, а учора, 9 липня, золоту медаль завоювала інша представниця Одеси Анжеліка Терлюга.

Додамо, що Терлюга у червні ще й виграла чемпіонат Європи з карате.