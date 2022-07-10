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    Україна здобула чергове каратистське «золото» на Всесвітніх іграх

    Аніта Серьогіна слідом за Анжелікою Терлюгою принесла Україні другу золоту медаль з карате на ХІ Всесвітніх іграх - Україна здобула чергове каратистське «золото» на Всесвітніх іграх
    Аніта Серьогіна слідом за Анжелікою Терлюгою принесла Україні другу золоту медаль з карате на ХІ Всесвітніх іграх
    фото: Вікіпедія

    Другу золоту медаль України у карате знову принесла одеситка

    Українська каратиста Аніта Серьогіна стала переможницею ХІ Всесвітніх ігор у змаганні категорії до 61 кг. Про це повідомляє офіційний сайт Всесвітніх ігор, які відбуваються у американському місті Бірмінгем.

    У фінальному поєдинку Серьогіна з рахунком 3:2 перемогла представницю Перу Алехандру Гранде.

    На цей момент Україна займає друге місце у загальному медальному заліку. На рахунку вітчизняних спортсменів 6 золотих медалей, 6 срібних і 5 бронзових. 17 медалей різного ґатунку – це найвищий показник серед усіх команд,

    Нагадаємо, що це каратистське «золото» стало для України третім в історії Всесвітніх ігор.

    У 2017 році чемпіоном став Станіслав Горуна, а учора, 9 липня, золоту медаль завоювала інша представниця Одеси Анжеліка Терлюга.

    Додамо, що Терлюга у червні ще й виграла чемпіонат Європи з карате.

    Теги: спорт карате Україна
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    Україна здобула чергове каратистське «золото» на Всесвітніх іграх