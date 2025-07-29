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Україна здобула 11 нагород на чемпіонаті Балканської легкоатлетичної асоціації

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна здобула 11 нагород на чемпіонаті Балканської легкоатлетичної асоціації
Ольга Голодна стала переможницею у штовханні ядра
фото: European Athletics

Українці у Греції вибороли п'ять золоті нагороди

Вагому колекцію нагород зібрали українські легкоатлети на чемпіонаті Балканської легкоатлетичної асоціації у Волосі (Греція). Про це повідомляє «Главком».

Нагороди здобули:

  • «Золото»: Марина Килипко (стрибки з жердиною); Олександр Погорілко (біг на 400 м); Ольга Голодна (штовхання ядра); чоловіча естафетна команда (4х400); Дмитро Багінський (110 м з бар’єрами).
  • «Срібло»: Влад Лавський (стрибки у висоту); Олександр Соколов (біг на 100 м).
  • «Бронза»: чоловіча естафетна команда (4х400 м мікс); чоловіча естафетна команда (4х100 м); Владислав Малихін (стрибки з жердиною); Юлія Чумаченко (стрибки у висоту).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Джерело
Теги: спорт легка атлетика

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