Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України з грепплінгу посіла перше командне місце на чемпіонаті Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України з грепплінгу посіла перше командне місце на чемпіонаті Європи
В активі українців чотири золоті нагороди чемпіонату Європи

Українці здобули 16 нагород чемпіонату Європи

Збірна України з грепплінгу вдало виступила на чемпіонаті Європи. Про це повідомляє «Главком».

На чемпіонаті Європи з грепплінгу серед дорослих, юніорів, кадетів та юнаків, що проходив у Варшаві, наші дорослі борці здобули 16 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 9 бронзових.

Українці стали першими у загальнокомандному заліку континентальної першості.

Також у столиці Польщі відбувся чемпіонат Європи з панкратіону серед дорослих. Збірна України виборола 17 нагород: 9 золотих, 6 срібних та 2 бронзові.

Нагадаємо, українські юніори тріумфували на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.

Упродовж 23-29 червня в столиці Греції Афінах проходив чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів-2025. Участь у цьогорічному турнірі взяли 176 спортсменів із 27 країн.

Україну представляли 13 талановитих спортсменів – 11 досвідчених атлетів і двоє дебютантів: Вероніка Андращук та Назарій Кононенко.

Наша команда знову продемонструвала найвищий рівень майстерності, витримки та командного духу.

У доробку українських юніорів 12 медалей: 6 золотих, 3 срібних та 3 бронзові.

Теги: спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Штарке з'являвся на змаганнях у капелюсі із великою кількістю значків
Пішов з життя легендарний біатлонний вболівальник
23 червня, 12:51
Журова: Скандинави не люблять росіян, тому досі не піднімається питання повернення лижників, біатлоністів
«Скандинави не люблять». Депутатка Держдуми зробила дивну заяву про допуск росіян до змагань
14 червня, 17:12
Нова зірка соцмереж: 92-річна китаянка робить 200 віджимань на день
Нова зірка соцмереж: 92-річна китаянка робить 200 віджимань на день
13 червня, 01:23
На змаганнях під егідою World Boxing наші спортсмени здобули 12 медалей
Українські боксери здобули 12 нагород на турнірі в Нідерландах
10 червня, 22:54
У 2002 і 2003 роках Риженков брав участь у чемпіонаті Росії з російських шашок
ЗСУ ліквідували титулованого російського шашкіста та окупанта
10 червня, 13:42
Кірсті Ковентрі вступить на посаду голови Міжнародного олімпійського комітету 24 червня
Депутат Держдуми РФ назвав особу, яка може повернути Росію на міжнародні спортивні змагання
6 червня, 12:08
«Золото» здобув Володимир Пономаренко
Українські паралімпійці здобули три нагороди на турнірі Гран Прі з легкої атлетики
5 червня, 12:43
Українки в перший день Євро-2025 також тріумфували в груповому багатоборстві
Українки виграли друге золото чемпіонату Європи з художньої гімнастики
5 червня, 10:24
Сергій Бубка – шестиразовий разовий чемпіон світу, 35-разовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон
Організація, яку очолює Бубка, дозволила росіянам виступати із національною символікою
3 червня, 20:00

Новини

У Києві зірки футболу зіграли товариський матч із героями фронту
У Києві зірки футболу зіграли товариський матч із героями фронту
Україна посіла дев'яте місце на чемпіонаті світу з футзалу серед спортсменів з порушенням слуху
Україна посіла дев'яте місце на чемпіонаті світу з футзалу серед спортсменів з порушенням слуху
Збірна України з грепплінгу посіла перше командне місце на чемпіонаті Європи
Збірна України з грепплінгу посіла перше командне місце на чемпіонаті Європи
Легендарний спортсмен розкритикував Велику Британію через участь росіян у Вімблдоні
Легендарний спортсмен розкритикував Велику Британію через участь росіян у Вімблдоні
Клубний чемпіонат світу: визначилися три пари чвертьфіналу
Клубний чемпіонат світу: визначилися три пари чвертьфіналу
Командував десантно-штурмовим підрозділом. ЗСУ ліквідували російського тренера з фристайлу
Командував десантно-штурмовим підрозділом. ЗСУ ліквідували російського тренера з фристайлу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
254K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 липня 2025
9292
Черга на вихід. Парламент очікує на кадровий землетрус
7592
Хто насправді виконує обов'язки прем'єра та спікера. Безугла назвала два прізвища
7545
Прогноз магнітних бур на 1-3 липня: якою буде сонячна активність
7171
Командування ЗСУ знайшло вихід, як протистояти м'ясним штурмам росіян

Новини

1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua