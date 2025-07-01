Збірна України з грепплінгу посіла перше командне місце на чемпіонаті Європи

В активі українців чотири золоті нагороди чемпіонату Європи

Українці здобули 16 нагород чемпіонату Європи

Збірна України з грепплінгу вдало виступила на чемпіонаті Європи. Про це повідомляє «Главком».

На чемпіонаті Європи з грепплінгу серед дорослих, юніорів, кадетів та юнаків, що проходив у Варшаві, наші дорослі борці здобули 16 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 9 бронзових.

Українці стали першими у загальнокомандному заліку континентальної першості.

Також у столиці Польщі відбувся чемпіонат Європи з панкратіону серед дорослих. Збірна України виборола 17 нагород: 9 золотих, 6 срібних та 2 бронзові.

Нагадаємо, українські юніори тріумфували на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.

Упродовж 23-29 червня в столиці Греції Афінах проходив чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів-2025. Участь у цьогорічному турнірі взяли 176 спортсменів із 27 країн.

Україну представляли 13 талановитих спортсменів – 11 досвідчених атлетів і двоє дебютантів: Вероніка Андращук та Назарій Кононенко.

Наша команда знову продемонструвала найвищий рівень майстерності, витримки та командного духу.

У доробку українських юніорів 12 медалей: 6 золотих, 3 срібних та 3 бронзові.