Збірна України з грепплінгу посіла перше командне місце на чемпіонаті Європи
Українці здобули 16 нагород чемпіонату Європи
Збірна України з грепплінгу вдало виступила на чемпіонаті Європи. Про це повідомляє «Главком».
На чемпіонаті Європи з грепплінгу серед дорослих, юніорів, кадетів та юнаків, що проходив у Варшаві, наші дорослі борці здобули 16 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 9 бронзових.
Українці стали першими у загальнокомандному заліку континентальної першості.
Також у столиці Польщі відбувся чемпіонат Європи з панкратіону серед дорослих. Збірна України виборола 17 нагород: 9 золотих, 6 срібних та 2 бронзові.
Нагадаємо, українські юніори тріумфували на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.
Упродовж 23-29 червня в столиці Греції Афінах проходив чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів-2025. Участь у цьогорічному турнірі взяли 176 спортсменів із 27 країн.
Україну представляли 13 талановитих спортсменів – 11 досвідчених атлетів і двоє дебютантів: Вероніка Андращук та Назарій Кононенко.
Наша команда знову продемонструвала найвищий рівень майстерності, витримки та командного духу.
У доробку українських юніорів 12 медалей: 6 золотих, 3 срібних та 3 бронзові.