У Росії мотоболісти хотіли розчавити суддю мотоциклами через суперечливе рішення (відео)

Гравцям однієї з команд не сподобалося суддівське рішення

Спочатку гравці штурхали арбітра, потім – почали гнатися за ним на мотоциклах

Поєдинок чемпіонату Росії з мотоболу між командами «Колос» та «Агрокомплекс» завершився гучним скандалом. Про це повідомляє «Главком».

Гравцям однієї з команд не сподобалося суддівське рішення. Спочатку вони штурхали арбітра. Потім ж почали гнатися за ним на мотоциклах. Судді все ж вдалося втекти від переслідувачів, які цілком могли розчавити його своїми мотоциклами.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.