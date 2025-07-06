Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українська спортсменка на дев'ятому місяці вагітності вразила підкоренням траси для скелелазіння

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Українська спортсменка на дев'ятому місяці вагітності вразила підкоренням траси для скелелазіння
Казбекова демонструє чудову фізичну форму, перебуваючи на дев'ятому місяці вагітності

У минулому році Казбекова стала першою в історії українською скелелазкою, яка змогла вибороти олімпійську ліцензію

Українська скелелазка Євгенія Казбекова, яка перебуває на дев'ятому місяці вагітності, вразила мережу підкоренням вертикальної траси. Про це повідомляє «Главком».

Казбекова в Instagram опублікувала відео, на якому вона пересувається вертикальною трасою для скелелазіння. Підписники спортсменки були вражені її спортивною формою.

У минулому році Казбекова стала першою в історії українською скелелазкою, яка змогла вибороти олімпійську ліцензію.

Наша спортсменка посіла 6 місце на першому етапі олімпійської кваліфікації у Шанхаї (Китай).

У болдерингу Євгенія посіла 5 місце. Після цього у скелелазок були змагання з трудності, де й могла вирішитися доля поїздки до столиці Франції.

Казбекова змогла впоратися з непростою будапештською трасою: вона набрала 42 бали у цьому виді програми і з сумарним результатом у 91.6 пункта посіла місце, не нижче 10. Цього виявилося достатньо, щоб отримати ліцензію на Олімпіаду.

Нагадаємо, українська телеведуча Леся Нікітюк стала мамою. Зірка шоу «Le Маршрутка» народила сина.

Для популярної телеведучої, яка відома своєю харизмою та почуттям гумору, це перша дитина.

 

Теги: скелелазіння вагітність жінка спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поки у Facebook сумніваються, чи готові ми протистояти агресору – бізнес і люди змінюються
Про нашу стійкість. Жінки в Україні опановують нові професії
Вчора, 11:01
Вітеру 50 років. З 2019 до 2020 року він очолював збірну України
Колишній головний тренер збірної України з хокею очолив російський клуб
2 липня, 17:53
Компанія заявила, що утримуватиме заяви на відпустку «на розгляді» поки не отримає переконливих доказів
У Малайзії компанія зобов'язала працівників підтверджувати відпустку геолокацією
26 червня, 19:45
Сергій Кізь роками працював у прокуратурі, у 2019-му кілька місяців пробув на посаді заступника Генерального прокурора
Мати експрокурора Кізя купила будинок на базі митників у Конча-Заспі – розслідування
24 червня, 18:53
Юнацька збірна України U-19 із футзалу пробилася на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи
Юнацька збірна України U-19 із футзалу візьме участь у турнірі у Хорватії
23 червня, 16:43
Росіяни пропустять чемпіонат Європи з кікбоксингу
Росіяни пропустять чемпіонат Європи з кікбоксингу: відсторонили за два дні до старту
21 червня, 13:09
Секрети вдалого риболовного сезону: що варто знати новачкам
Секрети вдалого риболовного сезону: що варто знати новачкам Реклама
20 червня, 18:18
Україна йде на сьомому місці, маючи дві перемоги та 7 очок
Ліга націй з волейболу: як місце посідає Україна після першого змагального тижня
16 червня, 10:12
Збірна України з легкої атлетики потрапила під обстріл у Луцьку
Збірна України з легкої атлетики потрапила під обстріл у Луцьку
6 червня, 12:22

Новини

Українська спортсменка на дев'ятому місяці вагітності вразила підкоренням траси для скелелазіння
Українська спортсменка на дев'ятому місяці вагітності вразила підкоренням траси для скелелазіння
Футболіст з РФ заявив, що має відмінні оцінки, але забув на якій спеціальності навчається
Футболіст з РФ заявив, що має відмінні оцінки, але забув на якій спеціальності навчається
Ястремська зазнала поразки на Вімблдоні
Ястремська зазнала поразки на Вімблдоні
Чемпіонка Європи з легкої атлетики повідомила, що у неї виявили рак
Чемпіонка Європи з легкої атлетики повідомила, що у неї виявили рак
Одіозний член МОК оцінив шанси росіян на участь в Олімпіаді
Одіозний член МОК оцінив шанси росіян на участь в Олімпіаді
Україна здобула першу нагороду чемпіонату Європи з плавання серед юніорів
Україна здобула першу нагороду чемпіонату Європи з плавання серед юніорів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 липня: ситуація на фронті
163K
Алієв переможно попросив миру у Путіна. Як виглядає «війна проксі-2025»
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 липня 2025
83K
Надія Савченко висловилась про свій другий полон
64K
Українець пішов воювати за росіян, а ті продали його ЗСУ
25K
Окупант із полону подзвонив мамі, але та вигадала дивну причину, щоб із ним не розмовляти

Новини

6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua