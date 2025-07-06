Українська спортсменка на дев'ятому місяці вагітності вразила підкоренням траси для скелелазіння

У минулому році Казбекова стала першою в історії українською скелелазкою, яка змогла вибороти олімпійську ліцензію

Українська скелелазка Євгенія Казбекова, яка перебуває на дев'ятому місяці вагітності, вразила мережу підкоренням вертикальної траси. Про це повідомляє «Главком».

Казбекова в Instagram опублікувала відео, на якому вона пересувається вертикальною трасою для скелелазіння. Підписники спортсменки були вражені її спортивною формою.

У минулому році Казбекова стала першою в історії українською скелелазкою, яка змогла вибороти олімпійську ліцензію.

Наша спортсменка посіла 6 місце на першому етапі олімпійської кваліфікації у Шанхаї (Китай).

У болдерингу Євгенія посіла 5 місце. Після цього у скелелазок були змагання з трудності, де й могла вирішитися доля поїздки до столиці Франції.

Казбекова змогла впоратися з непростою будапештською трасою: вона набрала 42 бали у цьому виді програми і з сумарним результатом у 91.6 пункта посіла місце, не нижче 10. Цього виявилося достатньо, щоб отримати ліцензію на Олімпіаду.

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