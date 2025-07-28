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Україна увійшла до топ-15 медального заліку Універсіади

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна увійшла до топ-15 медального заліку Універсіади
У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак

Наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових

У Німеччині у неділю, 27 липня, завершилася Всесвітня Літня Універсіада. Про це повідомляє «Главком».

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Микола Рущак, поділився емоціями від свого найбільшого успіху у кар’єрі: «Це найвища, що я маю, міжнародна медаль - це перша. Дві секунди відділили від другого місця.»

Вікторія Баранівська, яка змагалася у фіналі з потрійного стрибка, відзначила: «Тут така атмосфера, арена, сама база дуже крута, організація також супер. З кожним днем якось ти починаєш любити ці змагання і якось тебе заряджають вони».

Данило Біндер, відсвяткував на Універсіаді свій міжнародний дебют в академічному веслуванні: «Перша гонка на міжнародному рівні на воді, тому будемо намагатись на наступну гонку підготуватись краще.»

Протягом двох тижнів спортсмени-студенти з 55 країн світу змагалися за нагороди Універсіади 2025. Трійку лідерів у підсумку склали команди Японії, Китаю та США.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей. Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день. Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза). 

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Теги: Всесвітня Універсіада спорт

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