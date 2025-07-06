Пішла з життя легендарна українська шахістка

У 1980-х роках минулого століття Лідія Семенова належала до числа найсильніших шахісток світу

У п'ятницю, 4 липня, на 75-му році життя померла легендарна українська шахістка Лідія Костянтинівна Семенова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію шахів України.

Лідія Костянтинівна народилася 22 листопада 1951 року.

Вона рано розпочала свою шахову кар'єру, і ще у 1967 році стала першою чемпіонкою України з шахів за листуванням.

У 1971 році шахістка стала чемпіонкою УРСР вже й у очній грі. Із 1969 року Лідія Семенова регулярно бере участь у чемпіонатах СРСР. У 1978 році Лідія Семенова стала чемпіонкою СРСР із шахів (розділила цей титул з Іриною Левітіною).

Лідія Семенова неодноразово ставала переможцем та призером міжнародних турнірів, зокрема, тричі вигравала міжнародний турнір у Пйотркові-Трибунальському в 1971, 1976 та 1987 роках, а у 1984 році розділила на цьому турнірі 1-2 місце. у 1979 році розділила 2-3 місце; у 1977 році розділила 1-2 місце на турнірі в Сінаї; у 1980 році розділила 1-2 місце на турнірі в Будапешті; у 1984 році стала переможцем турніру в Батоньї; у 1986 році розділила 1-3 місце в Беїле-Херкулане.

У 1985 році Лідія Семенова розділила 3-5 місця на турнірі у Белграді; та в цьому ж році у Львові розділила на міжнародному турнірі 2-4 місця. Після здобуття незалежності України Лідія Семенова продовжила виступи у чемпіонатах України, у 1997 році стала чемпіонкою України. Останнім успішним виступом шахістки було друге місце на чемпіонаті України із шахів у 2003 році.

У 1980-х роках ХХ століття Лідія Семенова належала до числа найсильніших шахісток світу. У 1982 році отримала титул гросмейстера серед жінок.

Лідія Костянтинівна також була чемпіонкою Всесвітньої жіночої шахової олімпіади (1984 рік) у складі збірної СРСР та срібною призеркою (1992 рік) у складі збірної України, учасницею фінального матчу претенденток за звання чемпіонки світу (1984 рік).

Найвищого рейтингу Лідія Семенова досягла 1 липня 1990 року, і з результатом 2359 поділяла 24-25 місце у рейтингу ФІДЕ та 13 місце серед радянських шахісток. Найвищий показник у рейтингу шахісток вона досягла у січні 1985 року, коли займала з рейтингом 2290 7 місце у світовому рейтингу шахісток.

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