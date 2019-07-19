Україна здобула другу медаль на чемпіонаті світу з фехтування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілля Рейзлін досі одного разу був призером чемпіонату Європи Федерація фехтування України

На п’єдестал підійметься ще один наш шпажист Ігор Рейзлін

35-річний киянин Ігор Рейзлін вперше в кар’єрі став призером чемпіонату світу з фехтування.

Сьогодні, 19 липня у Будапешті (Угорщина) наш досвідчений шпажист, найвищим досягненням у кар’єрі якого досі вважалося срібло чемпіонату Європи-2001 у командній першості, виграв бронзу особистих змагань.

Причому в першому ж бою Рейзлін переміг свого набагато титулованішого земляка, чемпіона світу-2015, призера чотирьох світових першостей Богдана Нікішина – 15:14. Рейзлін вирвав кінцівку, поступаючись 12:14.

Після того була звитяга у чвертьфіналі з рахунком 15:12 над казахстанцем Русланом Курбановим. І лише бій за вихід у фінал росіянину Сєрґєю Біді наш шпажист програв – 10:15.

Вихід у півфінал гарантував Рейзліну бронзову медаль, яка стала для нашої збірної другою на змаганнях. За добу до того також третьою стала інша досвідчена шпажиста Олена Кривицька з Тернополя.