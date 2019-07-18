Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з фехтування



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Олена Кривицька була в одному ударі від фіналу Укрінформ

Олена Кривицька на третій світовій першості поспіль здобула бронзу

У Будапешті (Угорщина) у четвер, 18 липня, розіграні перші комплекти нагород чемпіонату світу з фехтування. Бронзовим призером стала українська шпажистка Олена Кривицька.

Дійшовши до півфіналу, тернополянка з мінімальним рахунком 14:15 поступилася представниці Китаю Шен Лінь, яка в підсумку стала срібною призеркою, поступившись у фіналі 12:13 суперниці з Бразилії Наталі Молльгаузен.

Тим самим, 32-річна Кривицька стала призеркою на третьому світовому чемпіонаті поспіль. На двох попередніх першостях Олена теж вигравала бронзу: в 2015-му в Москві в командній першості, в Ляйпціґу-2017 - в особистій.

Зауважимо, що крім медалей, на чемпіонаті світу у Будапешті також розігруються ліцензійні очки, необхідні для потрапляння на Олімпіаду-2020 в Токіо (Японія).

Розклад решти медальних днів чемпіонату світу з фехтування

19 липня - жінки, рапіра, особисті змагання; чоловіки, шпага, особисті змагання

20 липня - жінки, шабля, особисті змагання; чоловіки, рапіра, особисті змагання

21 липня - чоловіки, шабля, командний турнір, жінки, шпага, командний турнір

22 липня - жінки, рапіра, командний турнір; чоловіки, шпага, командний турнір

23 липня - жінки, шабля, командний турнір; чоловіка, що рапіра, командний турнір

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