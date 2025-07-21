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Україна здобула друге золото на Універсіаді-2025

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна здобула друге золото на Універсіаді-2025
Максим Маненков зізнався, що на успіх його надихнула перемога боксера Олександра Усика

У здобутку української команди вже сім нагород різного гатунку

Україна здобула другу золоту медаль на Всесвітній Літній Універсіаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

У ваговій категорії до 58 кг медаль здобув тхеквондист Максим Маненков. Його колега Кирило Гурнов у вазі до 80 кг став бронзовим призером.

У здобутку української команди вже сім нагород різного гатунку.

Максим Маненков зізнався, що на успіх його надихнула перемога боксера Олександра Усика: «Донт пуш зе хорсес. Ціль була показати, що я найкращий у своїй ваговій на цьому турнірі. Це як підготовчий крок до чемпіонату світу, який відбудеться через два місяці».

Кирило Гурнов, учасник збірної України з тхеквондо прокоментував свою бронзову нагороду: «Кожен спортсмен сподівається на золото і прагне його отримати, але медаль на такому чемпіонаті високого рівня це також значне досягнення».

Анна Максименко, яка у складі української жіночої команди шпажисток посіла 5 місце відзначила: «Ми з командою, мені здається, могли б претендувати і на призові місця: 1, 2, 3 місце. Але так склалося, не вийшло побороти команду Кореї».

Поліна Кулешова, інша шпажистка нашої збірної впевнена: «Ми один одного підтримуємо. Я вважаю, що наступного разу ми їх переможемо, бо вже знаємо краще як з ними фехтувати».

Данило Аванесов та Марко Барсуков, у фіналі синхронних стрибків з вишки стали п’ятими.

Ілля Лінник, не зумів кваліфікуватися у фінальний заплив на 100 метрів вільним стилем: «Час покращив – теж добре. Було б краще, якщо б ще потрапив до фіналу. У мене ще остання дистанція 50 м. Буду сподіватись, що там буде ще краще».

Нагадаємо, українські шпажистки здобули перші для України нагороди на Всесвітній літній Універсіаді.

Теги: Всесвітня Універсіада спорт

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