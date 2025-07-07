Збірна України з вільної боротьби посіла третє місце на чемпіонаті Європи U20
Українці здобули на чемпіонаті Європи дві нагороди
Збірна України з вільної боротьби посіла третє командне місце на чемпіонаті Європи U20, що завершився в італійському Каорле. Про це повідомляє «Главком».
Нагороди здобули:
- «Срібло»: Віктор Бороган (65 кг).
- «Бронза»: Андрій Шокалюк (61 кг).
Українська збірна посіла третє загальнокомандне місце, поступившись збірним Грузії та Азербайджану.
Як повідомлялося, збірна України з греко-римської боротьби посіла третє місце у командному заліку на чемпіонаті Європи U20 в Італії.
Наші борці здобули сім медалей:
- «Срібло»: Єгор Якушенко (97 кг); Владислав Покотило (67 кг).
- «Бронза»: Павло Торяник (87 кг); Іван Янковський (130 кг); Максут Султанов (60 кг); Анатолій Паснак (72 кг); Кирило Шнирьов (82 кг).
Нагадаємо, українські юніори тріумфували на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.
У столиці Греції Афінах проходив чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів-2025. Участь у цьогорічному турнірі взяли 176 спортсменів із 27 країн.
Україну представляли 13 талановитих спортсменів – 11 досвідчених атлетів і двоє дебютантів: Вероніка Андращук та Назарій Кононенко.
Наша команда знову продемонструвала найвищий рівень майстерності, витримки та командного духу.
У доробку українських юніорів 12 медалей: 6 золотих, 3 срібних та 3 бронзові.