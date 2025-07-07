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Збірна України з вільної боротьби посіла третє місце на чемпіонаті Європи U20

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Збірна України з вільної боротьби посіла третє місце на чемпіонаті Європи U20
Українська збірна посіла третє загальнокомандне місце, поступившись лише Грузії та Азербайджану

Українці здобули на чемпіонаті Європи дві нагороди

Збірна України з вільної боротьби посіла третє командне місце на чемпіонаті Європи U20, що завершився в італійському Каорле. Про це повідомляє «Главком».

Нагороди здобули:

  • «Срібло»: Віктор Бороган (65 кг).
  • «Бронза»: Андрій Шокалюк (61 кг).

Українська збірна посіла третє загальнокомандне місце, поступившись збірним Грузії та Азербайджану.

Як повідомлялося, збірна України з греко-римської боротьби посіла третє місце у командному заліку на чемпіонаті Європи U20 в Італії.

Наші борці здобули сім медалей:

  • «Срібло»: Єгор Якушенко (97 кг); Владислав Покотило (67 кг).
  • «Бронза»: Павло Торяник (87 кг); Іван Янковський (130 кг); Максут Султанов (60 кг); Анатолій Паснак (72 кг); Кирило Шнирьов (82 кг).

Нагадаємо, українські юніори тріумфували на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.

У столиці Греції Афінах проходив чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів-2025. Участь у цьогорічному турнірі взяли 176 спортсменів із 27 країн.

Україну представляли 13 талановитих спортсменів – 11 досвідчених атлетів і двоє дебютантів: Вероніка Андращук та Назарій Кононенко.

Наша команда знову продемонструвала найвищий рівень майстерності, витримки та командного духу.

У доробку українських юніорів 12 медалей: 6 золотих, 3 срібних та 3 бронзові.

Теги: вільна боротьба спорт

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